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برونزية للفيلكاوي في «أوروبا للشراع»  


أحرز لاعب منتخب الشراع علي الفيلكاوي ميدالية المركز الثالث في فئة الليزر راديال ضمن منافسات بطولة أوروبا للشراع التي نظمها الاتحاد الدولي للشراع في العاصمة الهنغارية بودابست بمشاركة منتخبات تمثل 12 دولة أوربية وآسيوية، هي: استراليا ومالطا وأوكرانيا وكرواتيا وهنغاريا وسلوفينيا وكازاخستان وصربيا والهند والبحرين وتايلند إلى جانب الكويت. وأشاد أمين السر العام في النادي خالد الفودري بالإنجاز الذي حققه الفيلكاوي مشيرا إلى إنه بالرغم من مشاركته الفردية إلا إنه استطاع تحقيق مركز متقدم ومشرف في بطولة دولية يشارك فيها نخبة من أبطال أوروبا.


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