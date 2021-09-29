«الشباب» و«المرافق العمومية» لاستكمال «ملاعبنا»

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فى إطار تمكين الشباب بقطاع الصحة والرفاهية واستثمار طاقاتهم وصقل خبراتهم ومواهبهم، أبرمت الهيئة العامة للشباب مذكرة تعاون مع شركة إدارة المرافق العمومية التابعة للهيئة العامة للاستثمار لاستكمال تنفيذ مشروع «ملاعبنا» لدعم وتطوير قدرات الشباب من خلال توفير الملاعب المدرسية للشباب، وخلق بيئة مناسبة لهم لنمط حياة صحي.

وفي هذا السياق، أكد مدير عام هيئة الشباب د. مشعل الربيّع في تصريح له بعد توقيع مذكرة التعاون «حرص هيئة الشباب على التعاون مع الشركات الحكومية في تنفيذ واستكمال مشاريع الهيئة من خلال توقيع بروتوكولات التعاون المشترك فيما بينهما»، مبينا ان هذا التعاون يأتي في سياق توجيهات مجلس الوزراء الموقر بضرورة إيجاد حلول جذرية لتخفيف العبء المالي واللوجيستي وتخفيف العجز في الموازنة العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل لمرافق الدولة وتشغيلها بالشراكة مع الشركات الحكومية.

وقال إن مشروع «ملاعبنا» هو أحد مشاريع السياسة الوطنية للشباب المدرجة في الخطة الإنمائية للدولة بما يحقق رؤية كويت جديدة 2035، والتي تخدم

فئة الشباب المهتمين بالرياضة، لافتا الى أن المشروع سيمكن الشباب الكويتي من حجز ملاعب مدارس وزارة التربية خلال الفترة المسائية لممارسة رياضة كرة القدم عبر توفير ذوي الاختصاص والخبرة وتقديم الدعم اللوجستي والاشرافي والصيانة الدورية للملاعب

وفق آليات متفق عليها ضمن المذكرة ، علماَ بأن حجز الملاعب سيكون من خلال تطبيق الكتروني يمكن تحميله على الأجهزة الذكية مقابل رسم رمزي ولوقت محدد. وأكد الربيّع ان الهيئة تعمل جاهدة على توفير أماكن مناسبة ومتكاملة في أغلب مناطق الكويت ليخدم أكبر عدد ممكن من الشباب.

ومن جانبه، أكد صالح العثمان الرئيس التنفيذي لشركة إدارة المرافق العمومية، استعداد الشركة لمعاونة الهيئة العامة للشباب بتوفير جميع الخدمات الخاصة بإدارة المرافق التي تشرف عليها الهيئة بما يحقق استدامة تشغيلها، وذلك لما للشركة من خبرة متميزة في تطوير الممارسات التقليدية في إدارة المنشآت والمرافق في القطاعين العام والخاص من خلال توفير الخبرات والكفاءات والأنظمة

والأساليب الحديثة.

وأثنى العثمان على مبادرة الهيئة في اشراك الشركات الحكومية في تحقيق استراتيجيتها وخططها لدعم الشباب وتنمية قدراتهم، داعياً الجهات الأخرى إلى الاحتذاء بها.

يذكر ان الهيئة العامة للشباب وقعت فــي ديسمبر الماضي مذكرة تعاون مع وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية وعدداً من الجمعيات التعاونية بخصوص دعم الشباب وتمكينه بكل السبل والامكانات امتثالا لتوجيهات مجلس الوزراء الذي يؤكد في كل قراراته ذات الصلة على ضرورة تضافر الجهود والتعاون لدعم الشباب باعتباره أحد مقومات خطة التنمية (كويت جديدة 2035).

