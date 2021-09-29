جورجينيو ركيزة تشلسي الأساسية

دوليه

بينما يستعد لزيارة بلاده وخوض المواجهة المرتقبة بين فريقه تشلسي الإنكليزي حامل اللقب ومضيفه يوفنتوس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا، يمكن للاعب وسط إيطاليا جورجينيو التفكير في العام الذهبي الذي أسكت فيه منتقديه.

سيخوض جورجينيو اليوم في تورينو مباراته الـ 150 بقميص تشلسي في حال قرّر المدرب الألماني توماس توخل الاعتماد عليه في مواجهة «السيدة العجوز».

إن المكانة الحالية للاعب البرازيلي الأصل مختلفة تماماً عما كان عليه الوضع قبل أشهر قليلة، إذ، وبعدما كان مهمشاً في النادي اللندني، بات مركز الثقل فيه بعد الدور الذي لعبه في قيادته الى لقبه الثاني في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتوج عامه الذهبي بلقب ثانٍ هذا الصيف مع منتخب بلاده في كأس أوروبا على حساب الإنكليز.

وكوفئ ابن الـ29 عاماً على جهوده بنيله مؤخراً جائزة الاتحاد الأوروبي «يويفا» لأفضل لاعب لعام 2021، وهو أيضاً من بين الأسماء المرشحة للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم. إنها بالتأكيد نهضة رائعة للاعب كان «العدو الأول» لجمهور تشلسي بعد موسم أول مضطرب مع النادي اللندني. وقال جورجينيو لموقع الاتحاد الأوروبي «يجب أن أشكر أيضاً كل أولئك الذين لم يؤمنوا بي والذين انتقدوني. لقد جعلوني أكثر اندفاعاً. لقد حفّزوني على العمل بجدية أكبر لإثبات أنهم كانوا على خطأ». وتابع «كل ما حدث كان بفضل الأشخاص الذين وقفوا بجانبي، إن كانوا العائلة، الأصدقاء، وكيل أعمالي، زملائي في الفريق، المدربون، المعالجون الفيزيائيون والمسؤولون عن المستلزمات الرياضية (في الفريق)».

