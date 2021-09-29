كومان يبحث عن وقت إضافي

دوليه

قد يكون مستقبل رونالد كومان مع برشلونة الإسباني محسوماً بالنسبة للرئيس جوان لابورتا، لكن المدرب الهولندي سيبحث هذا الأسبوع عن «وقت إضافي» من خلال الفوز بالمباراتين المهمتين ضد بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا وأتلتيكو مدريد حامل اللقب في الدوري المحلي.

وبعد ثلاث مباريات من دون فوز بدأها بهزيمة مذلة في «كامب نو»على يد بايرن ميونيخ الألماني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لدوري الأبطال، ومؤتمر صحافي تلا فيه بياناً من دون السماح للصحافيين بطرح أسئلتهم مطالباً فيه بمزيد من الدعم في هذه المرحلة، بدا كومان وكأنه يعدّ الساعات الأخيرة من حقبته مع النادي الكاتالوني. وعقب تعادل مخيب مع قادش في الجولة قبل الماضية من الدوري المحلي في مباراة انتهى فيها الأمر بالمدافع جيرار بيكيه بأن يلعب في الخط الأمامي، دعا الأخير الى التحلّي بالهدوء في هذه المرحلة من الموسم، لكنه تجنّب تأييد مدربه الهولندي الذي طُرد في اللقاء وعوقب بايقافه مباراتين.

ورأى بيكيه أن «النادي كان على رأس موجة لأعوام عدة ونحن غير معتادين على ذلك»، مشدّداً «نحتاج جميعاً الى بذل جهد لتحقيق الاستقرار. يمكننا التذمر أو السير في الاتجاه الصحيح. دعونا ألا نبحث عن الخلاف لأن هذا لا يساعد أي شخص». وبعد التعادل مع غرناطة في المرحلة قبل الماضية، بدا كومان وكأنه يتجاهل فلسفة الاستحواذ التي تميز برشلونة، مشوّهاً سمعة لاعبيه في آن واحد.

وقال «إذا نظرتم الى فريقنا، ماذا يفترض بك أن تفعل؟ أن تلعب تيكي-تاكا»، في إشارة الى الاسلوب التقليدي لبرشلونة المعتمد على التمريرات القصيرة والذي اشتهر مع المدرب السابق بيب غوارديولا.

لكن الفوز على ليفانتي 3-0 الأحد في المرحلة السابعة، أدى وإن كان لفترة وجيزة على الأقل في رفع الحالة المزاجية قبل أسبوع يمكن اعتباره اختباراً أساسياً لمعرفة ما إذا كان كومان سيعود الى مقاعد التمارين بعد النافذة الدولية المخصصة للمنتخبات الوطنية.

