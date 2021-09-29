سلتا فيغو واصل صحوته

دوليه

واصل سلتا فيغو صحوته عندما حقق فوزه الثاني توالياً وزاد مِحن ضيفه غرناطة بالفوز عليه 1-0 اول من امس في ختام المرحلة السابعة من الدوري الإسباني. ويدين سلتا فيغو بفوزه إلى لاعب وسط برشلونة السابق دينيس سواريز الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.وكان سلتا فيغو أضاع ركلة جزاء في الديققة 73 عبر لاعبه إياغو أسباس. وهو الفوز الثاني توالياً لسلتا فيغو بعد أربع هزائم وتعادل في مبارياته الخمس الأولى، فرفع رصيده إلى سبع نقاط وصعد إلى المركز الثالث عشر، فيما مني غرناطة بخسارته الرابعة هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات، فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر.

