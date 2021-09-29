نزونزي إلى الريان

دوليه

سيقدّم نادي الريان القطري لاعب وسطه الجديد ستيفن نزونزي، بطل العالم 2018 مع منتخب فرنسا، قادماً من روما الإيطالي، اليوم بحسب ما أفاد مصدر رسمي في النادي وكالة فرانس برس.

وسيقدّم الريان نزونزي البالغ 32 عاماً «بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح» بحسب ما أضاف المصدر. وكان الريان ضمّ الأسبوع الماضي النجم الكولومبي خاميس رودريغيس (30 عاماً) من إيفرتون الإنكليزي، علماً أن المدرب الفرنسي لوران بلان يشرف على صفوفه منذ الموسم الماضي. وإلى جانب لقب المونديال حيث كان احتياطيا في صفوف المنتخب الفرنسي وشارك في الشوط الثاني من المباراة النهائية بدلا من المصاب نغولو كانتي، أحرز نزونزي لقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» عام 2016 مع إشبيلية الإسباني. وحمل نزونزي ألوان أندية أميان الفرنسي، بلاكبيرن روفرز وستوك سيتي الإنكليزيين، إشبيلية، وروما الذي أعاره إلى غلطة سراي التركي ورين الفرنسي. وأشارت تقارير صحافية إلى أن اللاعب الفارع الطول (1.96 م) سيتعاقد مع الريان لمدة عامين.

ويملك الريان شعبية كبيرة في قطر، فأحرز لقب الدوري 8 مرات مقابل 15 للسد صاحب الرقم القياسي، لكن آخرها يعود إلى العام 2016. يحتل راهناً المركز الثامن في الدوري من أصل 12، مع 3 نقاط من أربع مباريات.

