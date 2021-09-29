الأمير: ليحفظ الله الوطن الغالي وليُدِمْ عليه نعمتي الأمن والرخا

الأولى

ثمَّن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد فيض المشاعر الأخوية الطيبة التي عبرت عنها رسائل التهنئة لسموه بمناسبة مرور عام على تولي سموه مقاليد الحكم. وسأل صاحب السمو في رسائل شكر جوابية المولى تعالى أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمتي الأمن والأمان والرخاء ويوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمته ورفع رايته عزيزا وأبيا بين الأوطان وأن يحقق له كل ما ينشده من تقدم ورقي وازدهار ويكلل الجهود كافة بالتوفيق والسداد لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة التي ترتقي بمساره الحضاري وتصبو بمكانته المرموقة في العلياء وأن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية

وكان سمو أمير البلاد تلقى رسالة تهنئة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة مرور عام على تولي سموه مقاليد الحكم. وقال سمو ولي العهد في رسالته: بهذه المناسبة الغالية علينا جميعا فإنني أدعو الله جل في علاه أن يحيط سمو أمير البلاد بحفظه ورعايته ويديمه فخرا وذخرا لشعب الكويت الوفي وسموه يرفل بأثواب الصحة والعافية.



وأضاف سموه: كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويسدد على دروب الخير خطاكم ليتحقق في عهدكم الميمون التقدم والرخاء وما تتطلعون إليه سموكم من رفع شأن وطننا العزيز في المجالات كافة ليهنأ أبناؤه الأوفياء بالمزيد من رغد العيش والرفاهية في ظل قيادة سموكم الحكيمة. وتلقى صاحب السمو أمير البلاد رسالة تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قال فيها: لقد أضاءت الفرحة والسعادة على محيا الشعب الكويتي الوفي وملأت قلبه أسمى مشاعر التهاني والمباركات لمقامكم رعاكم الله بحلول المناسبة العطرة بالذكرى المباركة الأولى لتولي مقامكم السامي مقاليد الحكم في وطننا الغالي الكويت هذه الذكرى التي يكن لها شعبكم الكريم كل وفاء ومحبة واعتزاز لما حازته من مكانة سامية في قلوبهم.

وأضاف الغانم: إن أبناءكم من الشعب الكويتي الوفي ليرنون بحكمكم الرشيد إلى قمم المجد والعز ويتطلعون إلى اعتلاء آفاق النجاحات والإنجازات بخطوات واثقة على مختلف المستويات والأنحاء لما يستمدونه من توجيهاتكم السامية وحرصكم المتواصل على أن يبذلوا الغالي والنفيس لوطننا الحبيب الكويت كما أن مقامكم الكريم لا يزال يستحثنا جميعا على العطاء والإخلاص لكويت تشرق بآمال محققة وتطلعات نيرة تعيش فيها الأجيال اللاحقة وتنعم بفيئها وخيراتها تسري في عروقهم محبتها والولاء لها والتضحية من أجل رفعتها وازدهارها. وتلقى سمو أمير البلاد رسالة تهنئة من سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي جاء في نصها: نرفع لسموكم اسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى تولي سموكم مسند الإمارة حيث حلت بمقاليد حكم البلاد بركات قيادتكم الرشيدة بما بذلتموه من جهود مباركة مخلصة وما حققتموه من إنجازات مشهودة، أدامكم الله ربانا لسفينة وطننا العزيز وقائدا لمواطنيكم المحبين، داعين المولى جلت قدرته أن يمتعكم بوافر الصحة والعافية ويكلل جهودكم الطيبة دائما بالتوفيق والفلاح.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد رسالة تهنئة من سمو الشيخ ناصر المحمد قال فيها: يطيب لي أن أنتهز هذه المناسبة لأثمن بخالص التقدير جهودكم المخلصة التي تبذلونها لدعم مسيرة النهضة والبناء بوطننا الحبيب مؤكدا بالغ اعتزازي بمسيرة سموكم المشرفة الحافلة بالبذل والعطاء لخدمة أبناء بلدنا الكرام مشيدا بما تحقق من انجازات وتطور في مختلف مجالات التنمية والبناء داعيا الله عز وجل أن يوفقكم ويسدد على دروب الخير خطاكم لما فيه تحقيق آمال وطموحات أبناء الكويت الأوفياء.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد رسالة تهنئة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد قال فيها: يطيب لنا في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا وأبناء الكويت الأوفياء ونحن نستقبل عاما جديدا في مسيرة الخير والعطاء التي نتفيأ ظلالها أن ندعو المولى سبحانه وتعالى أن يكون النجاح حليفكم والتوفيق رفيقكم معربين لسموكم -رعاكم الله- عن بالغ الفخر وعظيم الاعتزاز بقيادتكم الرشيدة وتوجيهاتكم السامية التي باتت نبراسا للكويت ومنارة لآمالها ونهضتها بفضل رؤيتكم الثاقبة ومساعيكم الحثيثة نحو آفاق أوسع لتقدم الوطن وازدهاره مجددين لسموكم حفظكم الله ورعاكم العهد على الوفاء ومواصلة العطاء وبذل الغالي والنفيس من أجل استكمال مسيرة النهضة والبناء لكل ما يطمح إليه الوطن ويحقق تطلعات أبنائه الأبرار من رقي ورخاء.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقيات تهنئة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ومن نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ أحمد النواف ومن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك الفيصل أعربوا فيها عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم مبتهلين إلى المولى تعالى أن يحفظ سموه رعاه الله ذخرا للوطن والمواطنين ويديم على سموه وافر الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز.