6 أشهر عجاف.. أزمة سيولة خانقة

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كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار»، عن ازمة سيولة خانقة متوقعة خلال الـ6 أشهر المتبقية من الموازنة الحالية 2021-2022، وصفتها ببداية «المرحلة العجاف»، موضحة ان هناك تحركات سريعة للسيطرة على الانفاق وتقليل المستحقات في الشهور القادمة. واضافت المصادر ان الهدف حالياً هو ضغط مصروفات الميزانية لـ20 مليار دينار او اقل هبوطاً من 23 ملياراً مرصودة، وتوفير قرابة الـ3 مليارات، في محاولة لانقاذ الوضع في ظل نضوب الاحتياطي العام. واشارت الى ان وزارة المالية تنسق مع جميع الجهات العامة والمستقلة لضغط نفقاتها للحدود الدنيا، مكررة التشديد على انه لن يسمح بتجاوز السقف المتاح، ولن يسمح كذلك بفتح اي اعتمادات اضافية تحت اي ظرف من الظروف. ولفتت المصادر ذاتها الى اَلية لاستكمال المشروعات التنموية الضرورية فقط، مع تأجيل الأخرى حتى تحسن مستويات السيولة، مبينة ان هناك تحركات لفتح خطوط مع البنوك المحلية لتمويل اجزاء مؤثرة من مشروعات التنمية المقررة. وافادت المصادر بان السحب المقنن من صندوق الأجيال القادمة وقانون الدين العام، لم يعدا ترفيهاً، بل باتا ضرورتين حتميتين للخروج من المأزق الحالي. وكانت وزارة المالية قد توقعت بداية العام الحالي، عجزاً بمقدار12.1 مليار دينار، وقالت المالية، ان الموازنة تتضمن نفقات بمقدار 23 مليار دينار، فيما تقدر الايرادات المتوقعة بنحو 10.9 مليارات دينار.