زيادة سعر وقود «ألترا» 5 فلوس

الأولى

أعلنت الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود، عن اسعار الديزل والكيروسين والجازولين في الكويت، وذلك خلال شهر اكتوبر المقبل. وقالت في بيان للبورصة، ان الشركة ورد اليها بيان من شركة البترول الوطنية الكويتية بخصوص تثبيت الأسعار اعتباراً من 1 اكتوبر 2021 ولمدة ثلاثة اشهر، والتي تم اعتمادها من قبل لجنة اعادة دراسة مختلف انواع الدعوم التي تقدمها الدولة التابعة لوزارة المالية. وأوضحت ان وقود «ممتاز - 91 اوكتين» سيباع بسعر 85 فلساً اعتباراً من اول اكتوبر المقبل، اما «خصوصي - 95 اوكتين» فسيباع بسعر 105 فلوس، والديزل بسعر 115 فلساً، والكيروسين بسعر 115 فلساً. وبالنسبة لنوع «ألترا - 98 اوكتين» فسيتم تعديل سعره اعتباراً من بداية اكتوبر المقبل، ليصبح 180 فلساً للتر بدلاً من 175 فلساً.