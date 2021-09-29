صاحب السمو.. حنكة واقتدار

الأولى

... ومضى عام على تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد، وهي فترة قصيرة في عمر الدول والأوطان، لكنها كانت حافلة بالإنجازات في عهد أمير التواضع، وسيِّد التلقائية سمو الشيخ نواف الأحمد، سدَّد الله خطاه، وكلل بالتوفيق خطواته ومسعاه.

وإذا كانت المشاعر والأحاسيس يمكن أن تغلب الإنسان فيضفي على من يحبُّ مزيداً من ألفاظ الإعجاب، وعبارات الثناء، فإنّ الأرقام لا يمكن أن تكذب، ويستحيل أن تتجمل، فهي لا تقول غير الحق، ولا تنطق سوى الصدق الواضح المبين.

ولما كان حضرة صاحب السمو أمير البلاد معروفاً منذ بداياته الأولى في العمل السياسي بأنّ أعماله تتحدث عن إنجازاته، أكثر من أحاديث اللسان وكلمات البيان، فمن العدل والإنصاف أن نقرر -بكل أمانة وحيادية- أنَّ سموه أنجز في بضعة شهور، ما لا يقوى غيره على الإتيان بمثله في بضع سنين.

ففي اليوم الأول لتولي سموه دفّة القيادة كانت خارطة العمل، وكانت الانطلاقة الناجحة نحو البناء والتنمية عندما شدّد سموه -أثناء جلسة القسم- على أهمية وحدة الصف، وتضافر الجهود، والسعي الجاد لخير الكويت ورفعتها ورفعة أهلها الأوفياء.

إنها اللبنة الأولى في البناء الصحيح التي وضعها صاحب السمو بحنكة وقدرة واقتدار، وأكد من خلالها أنّ الوحدة سر النجاح، وأن التعاون والتعاضد والتساند طريق الأمم إلى العزة والأنفة والكبرياء.



تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسراً وإذا افترقن تكسَّرت آحادا

ومن أجل ذلك قال سموه -حفظه الله-: إن وحدتنا الوطنية سلاحنا الأقوى في مواجهة الأخطار والتحديات. وبُعيد أيام من خطاب القَسَم كان القائد وسط أبنائه العسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني يزودهم بنصائحه، ويؤكد لهم أنهم حصن الوطن ودرعه الواقية، ورجاله البواسل على مر السنين. لم يخلد صاحب السمو إلى الراحة والعمل المكتبي رغم أهميته وضرورته، بل كان في قلب كلِّ حدث، وفي وسط كل ميدان ينصح ويوجِّه، ويهدي إلى أبنائه خبرات الزمن وتجارب السنين. وهكذا يكون القائد القوي الأمين سبّاقاً إلى احتضان أبنائه توّاقاً إلى شحذ هممهم، وإلى تقديم كل أسباب النجاح لهم بقلب الأب الحاني، وحكمة القائد المجرِّب الوقور. وفي مجال إعداد الشباب، وتهيئة فرص الانطلاقة أمامهم، وإعدادهم للمستقبل بما يحمله من تحديات وآمال، كان صاحب السمو حاضراً، إذ وجّه بكل قوة إلى ضرورة تمكين تلك الفئة من أبناء الوطن والعناية بها والحرص عليها، لأنهم عدة الوطن وعتاده، وبناة مستقبله وصُنّاع غده المشرق المنير.

وإيماناً من سموه بأن الحق يعلو ولا يُعلى عليه، وبأن القانون هو الطريق الأمثل للوصول إلى الحقوق، فقد شدّد -غير مرة- على أن مسطرته واحدة، وأن كلمته نافذة، وسيفه قاطع بتّار على الكبير قبل الصغير.

أما عن الشأن الخليجي، فحدِّث ولا حرج، جهود مخلصة، وخطوات هادئة، ودعوات صادقة إلى لمِّ الشمل ورصّ الصفوف، توِّجت كلها باتفاق العُلا الذي أعاد اللُحمة الخليجية إلى طبيعتها، والصورة الخليجية إلى نقائها، والسمة الخليجية إلى ما عُرف عنها من سماحة وتراحم وتواد، فانتهى -على يديه- بلا رجعة خلاف حاد، وشقاق كاد أن يودي بالمجلس ويعود به إلى نقطة الصفر والابتداء.

ومثلما سار سموه متألقاً وهَّاجاً داخلياً وخليجياً، مضى في الجانبين العربي والدولي، وفق الأسس التي وضعها آباؤه وأجداده الذين تعاقبوا على حكم البلاد، فسموه في كل المحافل التي حضرها أو أناب غيره لحضورها كان مثالاً يُحتذى في الاعتدال والوسطية التي لا تعرف عنفاً ولا تقرّ طيشاً، ولا تحيف على حق أحد من أجل أحد، إيماناً من سموه بأن النبل الحقيقي والقوة الحقيقية يكمنان في مساندة الحق، ومعاندة الباطل والوقوف مع أصحاب الحق ولو كانوا من المستضعفين.

خلاصة القول: إن سنة واحدة في عهد صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أكدت بما لا يدع مجالاً لأي شك أن للكويت رُبَّاناً ماهراً يقودها، وربّاً عزيزاً يصونها ويحميها من تربص المتربصين، ودعوات الغلاة الظالمين.

فيا صاحب السمو.. نحن عصاك اللي ما تعصاك، نسير خلفك طائعين وواثقين أنكم ماضون بالكويت نحو مزيد من التألق والتفوق والنجاح في كل محفل وميدان. وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم، وحفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه وسوء.