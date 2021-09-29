صاحب السمو.. القوي الأمين

وطن النهار

عام من الحكم الهادئ الرشيد مرَّ على تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه- سدّة حكم الكويت، وقيادة سفينتها قيادة واعية حكيمة لا تعرف الاندفاع ولا الإحجام، ولا تُقبل على التهور أو تركن إلى التباطؤ والتقهقر والسكون.

عام من السياسة الرصينة المدروسة، والخطوات المتزنة الوئيدة التي تستشرف المستقبل، وتحسب بدقة وروية كلَّ خطوة والآثار المترتبة عليها، والنتائج التي يمكن أن تسفر عنها.

عام من العطاء الزاخر الذي يغلِّفه صوت العقلاء، وعطاء النبلاء، ورصانة النابهين الأذكياء الذين تتحدث عنهم أعمالهم ولا يتحدثون، وتشهد به نجاحاتهم من دون أن يملأوا الأرض ضجيجاً، وساحات الإعلام صخباً، لإيمانهم بأنَّ العمل في صمت يغني عن أحاديث المتحدثين، وكلمات الخطباء المفوّهين.

عام مضى على تسلّم سمو أمير التواضع مقاليد الحكم في بلد يشهد القاصي والداني بأن فيه أعرق ديموقراطيات المنطقة، وأكثرها رسوخاً وثباتاً، وتأثيراً في حياة المواطنين، فلم يزدها صاحب السمو إلا قوة ومنعة وصلابة وعزماً على المضي نحو المزيد من الحرية والديموقراطية والمشاركة الشعبية الفاعلة.

وإذا كانت فترة العام لا تعدُّ شيئاً قياساً إلى أعمار الأمم والأوطان، فإنَّ ما أنجزه صاحب السمو أمير التواضع خلالها ليقطع بأنَّ الشرفاء يختزلون الزمن، ويختصرون المسافات، ويحققون في وقت قصير، ما يعجز عن الإتيان بمثله غيرهم في سنوات وسنوات وسنوات.

ولعلَّ من المفيد أن نذكّر بأمور وضعها صاحب السمو خارطة للطريق ونبراساً يجب أن يهتدي به الكويتيون مهما تعددت وظائفهم أو اختلفت توجهاتهم أو تنوعت مذاهبهم، وبالفعل ما حاد عنها سموه قيد أنملة، ولا غابت عن ذهنه ولو وقتاً يسيراً لا يعدو دقائق أو أقل.

لقد أكد سموه -غير مرة- أنه لا حماية لفاسد مهما كان اسمه أو صفته أو مكانته، ودعا أعضاء الحكومة والبرلمان إلى اعتماد التدابير الفاعلة والتشريعات الكفيلة بردع الفاسدين والقضاء على مظاهر الفساد وأسبابه.

وهكذا يكون صاحب النظرة الثاقبة، والانطلاقة السليمة، والبداية الصائبة، إذ لا يمكن معالجة الداء علاجاً جذرياً، ما لم يتم استئصال الورم المؤدي إليه، وإلا أصبحت كلُّ العقاقير مجرد مهدئات ومسكنات لا يلبث أن يزول تأثيرها، وينتهي مفعولها، فتعود الآلام من جديد، ولربما بصورة أشد فتكاً وعنفاً وأقوى ألماً ووجعاً.

ومثلما أسهم صاحب السمو في بناء دعائم النهضة منذ نشأ وترعرع في بيت الحكم، فقد واصل مشوار التنمية والبناء عندما آلت إليه مقاليد الحكم وفق الدستور الذي توافق عليه الحاكم والمحكوم، وبمبايعة رسمية وشعبية هائلة، من دون أن تغيره المناصب، أو تؤثر في تواضعه وسمته الوقور الجليل.

إنه هو هو صاحب الخلق الرفيع، أبوّة حانية، وقيادة واعية، وعقل متقد رشيد لا تزيده الأيام إلا حضوراً وتألقاً ونبوغاً، ولا تضيف إليه السنون إلا عطفاً ورحمة بالكبير والصغير، وبالقريب والبعيد.

لقد شهد العام الأول من حكم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد -حفظه الله ورعاه- أحداثاً عالمية جساماً، وأخرى محلية لا تقل خطراً عن سابقتها، فما وهن النوخذة في مواجهتها وما ضعف وما استكان، بل واجه كلَّ حدث بما يناسبه من الإجراءات المدروسة، والقرارات المنتقاة، فكان النجاح تلو النجاح، وكان الظفر بالمأمول والوصول إلى الهدف والمبتغى من أقصر طريق، وبأقل مجهود.

ألم ترَ إلى سموه وهو يدشِّن عهده الميمون بتصالح خليجي - خليجي يعيد اللُحمة إلى مجلس التعاون، وينهي فترة من القطيعة، كاد أن يكون لها لهب ودخان؟

ألم ترَ إلى سموه، وهو يعالج الأزمة السياسية بين الحكومة والبرلمان معالجة الحكيم الواثق الموهوب، فلم يتخذ أي إجراء يقوّض بنياناً أو يصدّع جداراً سواء في جانب السلطة التنفيذية أو في جهة السلطة التشريعية؟

ألم ترَ إلى سموه، وهو يدعِّم علاقات الكويت بأشقائها وأصدقائها في المنطقة والعالم، حتى أصبحت بلاده علماً على السلام، وقبلة الباحثين عن المصالحة والوئام؟

إنّ كل ذلك يتم -كما أسلفنا- في هدوء كامل، ومن دون أي صخب أو ضجيج، وهذا هو شأن الكبار، وديدن القادة، وسلوك الراشدين والصادقين.

وفي الذكرى الأولى لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد مقاليد الحكم نقول لسموه بملء الأفواه، وبمصداقية تامة كاملة: امضِ على بركة الله، فنحن وراءك جنود نأتمر بأمرك، ونعمل وفق رؤيتك واثقين كلَّ الثقة أنكم أهل للاتباع لأنكم تتمتعون بصفتي القوة والأمانة، وخير القادة بلا ريب هو القوي الأمين.

وفقك الله يا صاحب السمو وسدد على درب النجاح والتوفيق خطاك، وحفظكم وولي عهدكم والشعب الكويتي من كل مكروه وسوء.