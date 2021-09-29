دبلوماسيون: سمو الأمير.. رجل سلام

وطن النهار

رجل السلام وقائد حكيم، قريب من شعبه، وذو نظرة ثاقبة، هكذا وصف أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى البلاد سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم، حيث تقدم عميد السلك الدبلوماسي سفير طاجكستان د. زبيد الله زبيدوف بالتهاني الخالصة لسمو الأمير بهذه المناسبة، مؤكدا ان سمو الأمير رجل حكيم ويتمتع بسمعة طيبة بين زعماء العالم.

وقال زبيدوف في تصريح لـ«النهار» بهذه المناسبة: باسمي ونيابة عن اعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي في الكويت، اتقدم لسمو الأمير وللشعب الكويتي بأحر التهاني في الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم في بلد عرف بأنه مركز للعمل الإنساني، مشيراً الى ان الكويت لديها مكانة كبيرة وسمو الأمير قائد فذ.

وأضاف: نتمنى لسموه موفور الصحة والعافية وللكويت العزيزة المزيد من التقدم والازدهار والرقي في عهد سموه.

تطابق رؤى

ومن جانبه، تقدم سفير الجزائر لدى البلاد عبدالمالك بوهدو بالتهنئة الخالصة لسمو الأمير ولسمو ولي العهد ولجميع الشعب الكويتي بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سمو الأمير مقاليد الحكم، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية وللكويت العزيزة التقدم والازدهار.

وأشار بوهدو الى ان العلاقات الكويتية - الجزائرية تاريخية وشهدت دفعة قوية في عهد سموه وذلك بالزيارة التي وصفها بالتاريخية والمهمة لوزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر للجزائر.

وأوضح ان هناك تواصلاً بين مسؤولي البلدين تطابقاً في الرؤى حيال القضايا العربية والاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وثمن بوهدو وقوف الكويت الى جانب بلاده خلال الحرائق التي تعرضت لها بعض المناطق في الجزائر، لافتا الى ان سموه كانت له لفتة انسانية واخوية بارسال معدات للاطفاء هدية من الكويت الحبيبة إلى شقيقتها الجزائر.

واختتم تصريحه بالقول: كل التقدم والازدهار والرقي لبلدنا الثاني الكويت التي نعتز بها وبشعبها وبمواقفها المشرفة.

وقفة كويتية

ومن جهته تقدم سفير تونس لدى البلاد الهاشمي عجيلي بخالص التهنئة لسمو الأمير نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الأولى، يشرفني ان ارفع لسموه احر وأصدق التبريكات وللشعب الكويتي الشقيق المزيد من التقدم والرفاهية في ظل قيادته الحكيمة.

ولقد كانت هذه السنة مناسبة تشرفت بها بتقديم اوراق اعتمادي لسموه كسفير لبلدي في الكويت، وقد لمست خلال هذا اللقاء حرصا موصولا من سموه لدعم العلاقات الثنائية والارتقاء بها الى افضل المراتب، كما سجلنا خلال هذه السنة لقاءات واتصالات عدة بين الرئيس قيس سعيّد وسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد تناولت مسيرة التعاون المشترك والقضايا العربية والاقليمية والدولية.

وتقدر تونس عاليا الوقفة الاخوية والمشرفة للكويت معها في مجابهة تداعيات فيروس كورونا، حيث كان بتوجيهات صاحب السمو بارسال مساعدات طبية، ضمن جسر جوي كويتي الى بلادي بالغ الاثر الطيب لدى مختلف اطياف الشعب التونسي الذي لن ينسى الدعم الكويتي الكريم.

وأضاف: خلال متابعتي للأوضاع للكويت لمست بكل فخر واعتزاز التقدم الحاصل في مجال مكافحة «كورونا» واستعادة العافية الاقتصادية ودوام الاستتباب والاستقرار. كما لعبت الكويت في السنة الأولى من حكم سموه دوراً ريادياً في لم وحدة الصف العربي وتعزيز سنة التشاور والتنسيق بين الاشقاء في المنطقة وارساء مناخ التعاون على المستويين الاقليمي والدولي.

عام إنجاز

ومن جانبه اعرب سفير اوزبكستان لدى البلاد د. بهرمجان اعلايوف عن تهنئته الخالصة للكويت ولسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بهذه المناسبة، موضحا انها كانت سنة انجاز، حيث تحقق فيها الكثير من الانجازات على المستوى السياسي والاقتصادي.

واضاف: سمو الأمير رجل سلام ومحبة حيث إنه استطاع ان يلم شمل دول المنطقة مكملاً سموه مسيرة اخيه الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد وتوصل الى حل الازمة الخليجية.

رجل السلام

بدوره هنأ سفير قرغيزستان لدى البلاد عظمات قاراغولوف سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بالذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم خلفا لأخيه الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد.

وقال: ان سمو الأمير رجل السلام. ونحن نقدر ونثمن الجهود التي يقوم بها سموه في هذا المجال.

وأوضح أن علاقة بلده مع الكويت تشهد تطورا كبيراً في جميع المجالات مشيداً بدعم سموه لتطوير هذه العلاقات لما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وثمن وقوف الكويت الى جانب بلاده ودعمها المتواصل لها.

نصر ودعم

ومن جانبه تقدم عميد السلك العربي سفير دولة فلسطين رامي طهبوب بالتهنئة الخالصة باسمه وباسم جالية بلده في الكويت لسمو الأمير بمناسبة الذكرى الاولى لتولي سموه مقاليد الحكم.

وقال طهبوب: نثمن عاليا موقف سموه والكويت الشقيقة مع الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة والدعم الدائم الذي تقدمه الكويت الشقيقة على كل المستويات مشيدا بالتوجيهات السامية لتسخير جميع امكانيات الكويت لنصرة ودعم الشعب الفلسطيني من اجل نيل حريته واقامة دولة عاصمتها القدس، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية وللكويت وشعبها المزيد من التقدم والأمن والأمان في عهد سموه.

واستذكر طهبوب مواقف الراحل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ونصرته ودعمه للقضية الفلسطينية وتأكيد سمو الشيخ نواف ان مسيرة الشيخ صباح الأحمد مستقرة.

ومن جانبه هنأ سفير كازاخستان عظمات بيرديباي سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والكويت حكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الاولى لتولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا للكويت واهلها المزيد من التطور والازدهار.

من ناحيته تقدم سفير جمهورية العراق لدى البلاد المنهل الصافي بالتهنئة الحارة لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الاولى لتولي سموه مقاليد الحكم.

حكمة ورؤية

وقال الصافي: اتقدم باسمي وباسم الجالية العراقية واعضاء السفارة بخالص التهنئة لسمو الأمير ولسمو ولي العهد ولعموم الشعب الكويتي الشقيق بهذه المناسبة مثمنا لسموه موفور الصحة والعافية وللكويت واهلها المزيد من التقدم والتطور.

ولفت الصافي الى أن علاقة بلادي والكويت متميزة مشيرا الى مشاركة ممثل سمو الأمير، سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد في مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة.

وأوضح أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا كبيراً ومستمرا وذلك في جيع المجالات لافتا الى دعم سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد للعراق وذلك في جميع المجالات ولاسيما الاقتصادية منها.

كما اشار الى الزيارة التي وصفها بالناجحة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والمباحثات التي اجراها مع سمو الأمير والقيادات السياسية في الكويت والتي دعمت اواصر الصداقة بين البلدين الشقيقين.

واشار الى انه واثناء لقائه سمو الأمير لمح في سموه الحكمة والرؤية الثاقبة وحرصه على تعميق وتوطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات ودعمه الكبير للعراق واستقراره واستذكر الصافي مواقف الراحل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تجاه القضايا العربية والاقليمية مؤكداً ان سمو الأمير الشيخ نواف استكمل هذه المسيرة العطرة بحرصه الكبير على توحيد ولم اللحمة العربية. وهذا تجلى في نجاح الوساطة الكويتية لحلحلة الأزمة الخليجية.

صديق مقرب

ومن جانبها هنأت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد الينا رومانوسكي سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بالذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم موضحة أن بلادها تعتبر سموه صديقا مقربا لها ولسنوات عدة، منذ ان كان وليا للعهد. واستذكرت رومانوسكي دور سموه الذي وصفته بالحاسم الذي لعبه اثناء توليه وزارة الداخلية في عام 1983، عندما شهدت الكويت تفجيرات ارهابية في مواقع رئيسة في البلاد بما في ذلك سفارة بلادها في الكويت آنذاك.

وقالت: لقد شهد بلدانا العديد من الاحداث البارزة في العام الذي تولى فيه سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم واهمها تتويج القمة الخليجية 41 في يناير 2021 التوقيع على اعلان «العلا» ما ادى الى انهاء الخلاف الخليجي- الخليجي الذي دام 3 سنوات ونصف السنة.

واضافت: وجزء كبير من هذا الانجاز الدبلوماسي كان ثمرة الوساطة الدؤوبة لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد فضلا عن القيادة الحكيمة لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

كما لفتت الى قرار سموه بالسماح في تسهيل عبور الذين تم اجلاؤهم من افغانستان عن طريق الكويت والذي كان عاملا اساسيا في نجاح احدى اكبر عمليات النقل الجوي في التاريخ.

كما اشادت بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن ولقائه بسمو الأمير وقالت: سمو الأمير شخصية محترمة وتتطلع الى العمل مع سموه عن كثب وهو يقود البلاد الى مستقبل مشرق.

كما اعربت عن سعادتها لاحتفال البلدين بالذكرى الـ 60 لاقامة علاقتهما الدبلوماسية.

استكمال

ومن جانبه، قال سفير ايران لدى البلاد محمد ايراني: بعد وفاة سمو الأمير الرحل الشيخ صباح الأحمد حيث عاشت الكويت بقيادته 14 عاما وشهدت خلالها تحقيق النهضة والاستقرار، وفي الذكرى السنوية الاولى لتولي سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دفة الحكم تسير البلاد على النهج الحكيم الذي سار عليه اسلافه الكرام حيث يواصل سموه اليوم نهج الكويت في تكريس الامن والسلام في ربوع المنطقة ودرء الخلافات بين الدول والحفاظ على المكانة التي تتمتع بها الكويت في محيطها العربي والاسلامي والدولي بنصرة القضايا العادلة لاسيما القضية الفلسطينية والدفاع عن مظلومي القبلة الاولى والقدس الشريف.

نهضة

ومن جانبه، هنأ السفير السويسري لدى البلاد د. بينيد بكت غويلر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الاولى لتولي سموه مقاليد الحكم مؤكدا ان الكويت شهدت خلال هذه الفترة القصيرة نهضة تنموية واقتصادية شملت مختلف المجالات.

واضاف: ان حكمة أمير الكويت وسياسة الكويت بقيادة سموه ساهمتا في تعزيز دور الكويت اقليميا ودوليا، فالكويت تتبوأ مكانة رفيعة في الساحة الدولية وهي السباقة دائما في تقديم الدعم على الصعيدين الدولي والانساني.

واكد تقدير بلاده لسمو الأمير وللشعب الكويتي مثمنا العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين التي تحظى بالزيارات المتبادلة بين المسؤولين، مشددا في الوقت ذاته على مواصلة وتطوير اواصر التعاون، إلى هنا هنأ سفير اليابان لدى البلاد تاكا اوكا ماساتو سمو الأمير بالذكرى الاولى لتوليه مقاليد الحكم وسمو ولي العهد، مشيرا الى احتفال بلاده والكويت بالذكرى الـ 60 على تأسيس العلاقات بين البلدين، متمنيا استمرار القيادة الجديدة في تطوير التعاون بين البلدين على المستوى الثنائي والاقليمي والدولي.

حليف قوي

ومن جانبها، تقدمت سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بليندا لويس بالتهنئة لسمو الامير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الاولى لتولي سموه مقاليد الحكم وقالت: أود ان ابعث باحر التهاني الى سمو الامير الشيخ نواف الاحمد بهذه المناسبة وانه من دواعي سروري ان التقيت بسموه خلال تقديمي باوراق اعتمادي في شهر مايو المنصرم.

واضافت: الكويت تحت قيادة سمو الامير الشيخ نواف الاحمد حليف قوي ومهم للمملكة المتحدة واتطلع الى تعزيز العلاقة القوية التي تجمع بلدينا. كما قدم سفير المملكة المغربية جعفر علم حكيم تهنئته الخالصة لسمو الامير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الاولى لتولي سموه مقاليد الحكم.

وقال: يسعدني ان اتقدم الى سمو الامير الشيخ نواف الأحمد باصدق عبارات التهاني والتبريكات للكويت الشقيقة بهذه المناسبة لتولي سمو الامير مسند الامارة مبتهلا للعلي القدير ان يسدل على سموه اردية الصحة والعافية وينعم على الكويت المعطاءة باضطراد النمو والتقدم والرخاء تحت قيادة سموه الرشيدة.

