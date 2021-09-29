أكاديميون: الأمير.. رُبَّان الكويت

وطن النهار

تهل علينا ذكرى مرور عام على تولي صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح الحكم في دولة الكويت هذا القائد الذي نذر نفسه للكويت على مر عقود من الزمن وقاد السفينة الى بر الامان واستكمل مسيرة البناء والنهضة وهو أحد مؤسسي الكويت الحديثة الذين ساهموا في إرساء دعائم الدولة، وشاركوا في عمليات النهضة والبناء التي شهدتها عقب الاستقلال وبعهد سموه ابحرت الكويت بثقة من التفاؤل والايجابية الى التطور والازدهار اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

من جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية أحمد الهداب يطيب لنا ان نرفع اسمى ايات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد بمناسبة مرور عام على توليه مقاليد الحكم، ويحق لنا ان نفرح ويغمرنا السرور لما شهدته بلادنا الحبيبة من تطور وازدهار والتقدم في شتي المجالات وعمل سموه على استكمال مسيرة العطاء للارتقاء بالوطن والمواطنين وجعل الكويت بلد السلام والامل لتكون في مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات.

بدوره، اكد استاذ المناهج وطرق التدريس في جامعة الكويت د. شايع الشايع ان الكويت تعيش ومواطنيها ذكرى طيبة وهي مضى عام على تولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح الحكم في دولة الكويت، ونبارك لسموه ولقيادته الرشيدة في هذه الفترة، وهي ادارة جديدة وليس كما يظن البعض أنه عهد جديد، فالعهد واحد منذ نشأة الكويت وحكم أسرة آل الصباح للكويت متوارث بكل فخر واعتزاز، لكن تتغير الإدارة ووجهات النظر بحسب الظروف الداخلية والخارجية، وبحسب نظرة كل صاحب سمو لها، ونحن بعد جائحة كورونا نتمنى أن تتغير الكويت للأفضل بإذن الله وتعود درة الخليج مرة أخرى، وثقتنا بصاحب السمو أمير البلاد كبيرة جدا وهو أهل لذلك.

واضاف الشايع اننا كشعب طموحاتنا كبيرة جدا وأهل الكويت يستحقون ذلك، وأنا متفائل بإذن الله بهذه الإدارة الجديدة بقيادة صاحب السمو أمير البلاد ونائبه سمو ولي العهد بأن الكويت ستكون أفضل مما كانت عليه في السابق، فالقضية الاساسية والتي تستحق الاهتمام ليست الموارد الطبيعية الموجودة تحت أقدامنا كالبترول أو الغاز الطبيعي على الرغم من أهميتها، إنما الاهتمام الأساسي هو في الموارد البشرية الموجودة فوق الأرض والاهتمام بتنشئتها التنشئة الطيبة فهم سند ودرع وحماة الوطن.

سنة خير

من جهته، قال المدير الأسبق للمركز الوطني لتطوير التعليم عضو هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الكويت د. غازي الرشيدي نبارك لسمو الأمير الشيخ نواف متعنا الله بصحته وبقائه وأفاض عليه من خيره وفضله واليوم نعيش هذه الفرحة وهي مرور عام على توليه مقاليد الحكم، وقد كانت سنة خير واستقرار وأمن وأمان، وهذا ما يشعر به جميع اهل الكويت لما يتسم به سموه من الوطنية الخالصة والحكمة والشخصية الإنسانية والمبادئ والمواقف والإنجازات الوطنية الكبيرة التي شعرنا بها. ومازال سموه سخيا في عطائه إنسانا في تعامله، ونهرا لا ينضب من الحب والعطاء الوطني، ونموذجا يحتذى في العطاء والتواضع والإنسانية، نبتهل الى الباري -عز وجل- ان يرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الحق وان يسدد خطاه لما فيه الخير للبلاد والعباد.

بدوره اكد نائب رئيس الجمعية الدولية للهندسة القيمية في الخليج وعضو مؤسس للاتحاد العربي للتنمية البشرية والاستثمار المهندس بدر الذايدي ان الكويت قاطبة تعيش فرحة كبيرة بمضي عام على تقلد صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد مقاليد الحكم والذي اثبت انه رجل دولة من الطراز الأول ويتعامل مع الاحداث بذكاء وخبرة ما جعله مدرسة سياسية يحتذي بها الجميع، ويعمل سموه بكل اقتدار على استكمال مسيرته الحافلة في بناء الكويت الحديثة، ومواصلة مسيرة النهوض والتنمية لبناء مستقبل جديد وواعد للمواطنين وللأجيال القادمة.

واضاف الذايدي ان سموه قدم ومازال يقدم للكويت والكويتيين كل ما من شأنه النهوض بالبلد وتطوير مسيرة بناء الكويت، لافتا الى ان سمو الامير مثالاً حياً للحاكم المحب المعطاء المتواضع، والذي يحظى بالاحترام والتقدير من الجميع، ولا يتوانى في دعم التطلعات والطموحات التي تدفع الكويت نحو المستقبل المزدهر لتواكب التطورات العالمية.

بدوره، رفع المحامي خالد ضيف الله بورميه أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة مرور عام على تولي سمو الأمير مقاليد الحكم وهذه مناسبه عزيزة على قلوب جميع اهل الكويت خاصة وأن سمو الأمير قائد مخضرم يتمتع بالحكمة، ويملك رصيدا هائلا من الشعبية وجميع ذلك يعود لسمعته العطرة ونزاهته المشهود لها.

وتمنى بورمية لسموه الصحة والعافية وان يكون عصره عصر الاصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وان يكون عصر التنمية والاستقرار والتنمية المستدامة وهذا املنا جميعا وثقتنا باميرنا وقائدنا كبيرة، ونبتهل للباري -عز وجل- ان يمده بالصحة والعافية والسداد وان يوفقه لما يحبه ويرضاه.

