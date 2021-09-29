نقابيون: مسيرة حافلة بالعطاءات والإنجازات

وطن النهار

بعد مرورا عاما كاملا، وبمناسبة الذكرى الأولى لتولي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم، زف عدد من النقابيين أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو أمير البلاد وولي عهده ورئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي بهذه المناسبة السعيدة على الجميع، مؤكدين أن سموه يعتبر رجل دولة يستحق الحكم بكفاءة، مشيرين إلى ان البلاد حققت طوال مسيرته نقلة نوعية في التطوير والتقدم في النهضة بمختلف المجالات.

في البداية، رفع رئيس نقابة الاعلام د. ياسين الفارسي السابق، أسمى التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ نواف الأحمد بمناسبة مرور عام على تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد مسند الامارة، مؤكدا أن سموه لعب دورا كبيرا خلال مسيرته الحافلة بالعطاءات ولاسيما في حرصه على محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين بالإضافة إلى تعزيز الامن والامان وبث روح الطمأنينة في نفوس ابناء الشعب الكويتي وتحقيق الكثير من الانجازات لصالح الوطن والمواطنين لعقودا من الزمن خلال مسيرة خدمته الطويلة.

وقال الفارسي إن سمو الامير أثبت تفانيه واخلاصه في العمل في المناصب التي تقلدها واحدة تلو الأخرى، حيث كان لسموه دور واضح منذ توليه محافظة حولي ثم وزارة الداخلية ثم وزارة الدفاع، حيث أحدث نقلة نوعية في تطوير العمل في المجال الأمني، وغيرها الكثير من رفع أداء المستوى الاداري في الداخلية وتسهيل الاجراءات أمام المواطنين والمقيمين، الامر الذي يؤكد حبه للكويت وأهلها.

وأشار إلى ان صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد يتمتع بشخصية متواضعة في خفض الجناح ولين الجانب وذو حنكة قيادية حكيمة، مبينا أن لسموه مواقف وطنية مشرفة، متضرعا لله عز وجل أن ينعم عليه بموفور الصحة والعافية وللكويت المزيد من التقدم والازدهار وان يحفظها من كل شر ومكروه.

التطور العمراني

بدوره، هنأ رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين السابق براك الصبيح، حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وولي عهده سمو الشيخ مشعل الأحمد ورئيس الحكومة سمو الشيخ صباح الخالد والشعب الكويتي بمناسبة تولي سمو الامير مقاليد الحكم، منوها إلى أن الكويت حققت الكثير من الانجازات في عهد الشيخ نواف الأحمد ولاسيما ما تشهده من تطور عمراني وتنفيذ المشاريع الضخمة المرتبطة بانشاء الطرق السريعة والجسور إلى جانب المباني الحكومية الجديدة.

وأكد أن سموه ساهم في تسهيل الاجراءات أمام المواطنين والمقيمين بتنفيذ سياسة الباب المفتوح، متمنيا أن تزهر البلاد ويتم الاصلاح في جميع نواحي الحياة في الكويت حتى تحقيق النهضة المنشودة بتنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة.

وقال الصبيح إن الزراعة في الكويت أحدثت نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها في نفس الوقت تحتاج إلى المزيد من الدعم لاسيما في الكهرباء والوقود وزيادة المنافذ التسويقية من خلال الشركات المتخصصة لتسويق المنتج الكويتي على المستويين المحلي والدولي، مشيرا إلى أن المنتج الكويتي أصبح من أجود المنتجات الزراعية، الامر الذي حظي له المزراعون بقرار استثناء استقدام العمالة من الخارج في خطوة من شأنها المساهمة في تخفيف معاناة المزارعين المنتجين في نقص الأيدي العاملة.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد المتقاعدين العرب محمد الحضينة، أن مشوار سمو الشيخ نواف الأحمد حافل في خدمة الكويت لاسيما دوره الكبير في تعزيز الأمن حينما تولى حقيبتي الداخلية والدفاع وأسهم سموه في تطوير المنظومة الأمنية في الكويت، مؤكدا أن عهد سموه شهد تعزيزا في الاستقرار وهدوءا سياسيا عم على الجميع.

وقال الحضينة إن الكويت شهدت في عهد سمو الامير الانجازات التي تحققت من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية ضمن الخطط المستقبلية، بالإضافة إلى حرصه الشديد على محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، متمنيا دوام التقدم والازدهار والحياة الرفاهية لجميع المواطنين.

سلطة ونفوذ

من ناحيته، بارك النقابي في القطاع النفطي الخاص منصور المطيري، لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة مرور السنة الاولى على توليه مقاليد الحكم، معربا عن شكره وتقديره لما قدم سموه من دعم للعمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص، مشيرا إلى ان الكثير من الانجازات التي تحققت في عهد سموه لاسيما في المجال الامني وتعزيز الاستقرار.

وقال إن الكويت شهدت في عهد سمو الشيخ نواف الأحمد نهضة عمرانية واقتصادية لتكون في مصاف الدول المتقدمة والمتطورة، مشيرا إلى ان سموه يعتبر إحدى الشخصيات السياسية العامة والمهمة التي قدمت الكثير للوطن وللمواطنين.

وأضاف المطيري إن تاريخ الشيخ نواف الأحمد السياسي يمتد لسنوات طويلة لم يبخل قط في تقديم الجهد وكان سخياً دائماً في عطائه، مؤكدا أنه لم يشعر المحيطون به والمتابعون له أنه صاحب سلطة ومركز ونفوذ، وإنما أعطى مثالا حيا للمسؤول المحب المعطاء المتواضع.

