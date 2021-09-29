فواز الخالد: سمو الأمير يقود مسيرة الوطن لمزيد من الإنجازات

وطن النهار

أكد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد أن مآثر سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه-، ستظل مدونة وبحروف من نور في سجل تاريخ الكويت والعالم.

واستطرد الخالد: مع حلول الذكرى الاولى لوفاة سموه طيب الله ثراه، نتوجه بالدعاء مجدداً ودائماً وأبداً إلى المولى سبحانه بالرحمة والمغفرة الواسعة لسموه جزاءاً لمسيرة عطائه الزاخرة وإخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه وأمتيه العربية والاسلامية والعالم اجمع، مستحضرين في المقام إنجازات سموه التي لا تعد ولا تحصى محلياً وخارجياً والتي توجت بتسميته رحمة الله، قائداً للعمل الإنساني مقروناً باختيار الكويت مركزاً للعمل الإنساني العالمي من قبل الهيئة العامة للأمم المتحدة عام 2016 في إنجازٍ غير مسبوق عالميا.

واضاف الخالد : يبقى عزاؤنا في وجود خير خلف سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، ومواصلته القيادة وباقتدار لمسيرة وطننا الحبيب الحافلة بالإنجاز والخير والبذل والعطاء والممارسات الانسانية السامية، ماضياً بحكمةٍ وعزيمةٍ وثبات في طريق تحقيق المزيد من الرفعة والمجد لكويتنا الحبيبة على الصعد كافة في ظل القيادة الرشيدة لسموه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، سائلين المولى جلت قدرته أن يحقق لنا الآمال وأن يديم على وطننا الحبيب الامن والامان والاستقرار والرخاء، إنه نعم المجيب.

