البغلي: مسيرة صاحب السمو حافلة بالعطاء مملوءة بالإنجازات

وطن النهار

وجه رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ابراهيم طاهر البغلي تهنئته الى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد بمناسبة مرور عام على تولي سموه مقاليد الحكم قال فيها: يشرفني أن أرفع إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات، بمناسبة مرور عام على تولي سموه مقاليد الحكم في الكويت.

واضاف: يسعدني كذلك أن أعرب باسمي وباسم إخواني أعضاء مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، والجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين عن بالغ اعتزازنا بمسيرة صاحب السمو، مسيرة الخير ورحلة العطاء والسيرة الحافلة بالإنجازات، والتي تحقق من خلالها نقلات حضارية وتنموية شاملة تحيا الكويت وشعبها في ظلالها بنعمة الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار، والانطلاق بها إلى أرفع المستويات على الأصعدة والمجالات كافة نحو المستقبل الزاهر..

وختم بقوله: أدعو المولى عز وجل أن يسبغ على سموكم موفور الصحة وتمام العافية، وأن يوفقكم ويسدد على دروب الخير خطاكم، لرفع راية نهضة الكويت وعزها الى آفاق الرفعة والرفاه في ظل القيادة الحكيمة لسموكم.

ووجه البغلي تهنئة أخرى الى سمو الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد بمناسبة مرور عام على تولي سموه ولاية العهد.

قال في تهنئته: يشرفني أن أرفع إلى مقام سمو الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الأمين أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات، بمناسبة مرور عام على تولي سموه ولاية العهد في الكويت الحبيبة، كما يسعدني أن أعرب باسمي وصفتي وباسم إخواني أعضاء مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، والجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين عن بالغ اعتزازنا بمسيرة سمو ولي العهد الأمين حفظه الله وبإنجازات سموه المشهودة بالعطاء والتفاني والتضحية والعمل الدؤوب من أجل رفعة الكويت وتقدمها في جميع المجالات وعلى الأصعدة والمستويات كافة.

سائلين المولى عز وجل لسموكم التوفيق والسداد لما فيه خير وتطور البلاد وخدمة العباد، ولوطننا الحبيب الكويت المزيد من التقدم والازدهار.

