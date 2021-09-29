مثقفون مصريون: سمو الأمير حقق نهضة ثقافية وتنويرية

وطن النهار

مر عام على تولي صاحب السمو سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حيث بدأ عهده باستكمال مسيرة دعم الثقافة والأدب ليس في الكويت وحدها بل في الوطن العربي من خلال دعم الحركة الثقافية بالوطن العربي.

وقال الأديب المصري يوسف القعيد: إن سمو الأمير، جاء ليستكمل مسيرة دعم الثقافة والأدب فحقق خلال العام الكثير من الانجازات الثقافية والتنويرية لإثراء الحركة الثقافية في الوطن العربي، فالكويت هي منارة للثقافة والعلم على مدار تاريخها ويكفي أنها تصدر مجلة العربي التي هي بدورها منارة للثقافة والنور والآداب ومنذ صدورها وهي تسهم في دفع الحلم القومي العربي وتمثل نقلة نوعية في المفهوم الثقافي العربي وتعتبر احدى أبرز المنارات الفكرية التي عرفها الوطن العربي.

وأكدت الأديبة المصرية وعضو مجلس الشيوخ المصري فريدة النقاش، أن الكويت قفزت قفزة أدبية وثقافية كبرى خلال السنوات الماضية بفضل قيادتها الحكيمة التي جعلت من الفن والثقافة والعلم منارة حيث ارتقى الأمير سمو الأمير نواف الأحمد، بالثقافة والفكر و استطاع سموه أن يعمِّق الإحساس القومي لدى الكويتيين وهو أمر يعتمد على قوة التأثير من خلال الأدوات الثقافية، فالمتابع للمشهد الثقافي يعرف جيداً أهمية دعم الأمير للأدباء والمثقفين نخبة الوطن.

وقالت النقاش إن مجلة العربي، لاتزال بنفس قوتها تستكمل مسيرة العطاء الثقافي والفني والادبي تحت القيادة الحكيمة لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأوضحت البرلمانية المصرية فريدة الشوباشي، أن سمو الأمير نواف الأحمد،خلال العام الماضي سار على نفس النهج الداعم للفن وللثقافة المحافظ على الحريات وهذا يتضح لكل من يتابع الحركة الأدبية والفنية والثقافية والتي أفسحت المجال للكتاب والأدباء والفنانين التشكيليين نحو مزيد من الإبداع.

وتابعت: «وهذا بالطبع يرجع لفضل القيادة السياسية بالكويت التي تستطيع أن تدعم الثقافة بعقليتها المتفتحة».

