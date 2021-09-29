اقتصاديون: صاحب السمو يواصل مسيرة التنمية والإصلاح

وطن النهار

رفع اقتصاديون أسمى آيات التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، بمناسبة مرور عام على توليه مقاليد الحكم في البلاد، مؤكدين ان سموه يواصل جهود التنمية والبناء وقيادة الكويت الى مرحلة جديدة من النهضة والنمو الازدهار والاستقرار الاقتصادي والسياسي.

وقال الاقتصاديون لـ «النهار»، إن سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد قائد مخضرم يتمتع بالحكمة ويملك رصيدا هائلا من الشعبية يعود لسمعته العطرة ونزاهته المشهود لها، مشددين على ان الجميع متفائلون بقيادة سموه لسفينة الكويت الى بر الأمان.

وأضافوا ان سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رجل دولة وصمام أمان للكويت، مؤكدين ثقتهم باستمرار مسيرة التنمية في عهد سموه وتحقيق رؤية الكويت 2035، لتستمر الكويت بلد الخير والعطاء، مشددين على تفاؤلهم بمستقبل الكويت الاقتصادي في ظل قيادة سموه.

وبينوا ان هناك بوادر صادقة لاعادة هيكلة الادارة الحكومية واصلاحها ومحاربة الفساد وتقليص المصاريف وايجاد مداخيل من مصادر غير النفط ، وكلها بوادر اقتصادية جيدة ومبشرة.

عصر الإصلاح

في البداية قدم النائب الاول لغرفة التجارة والصناعة عبد الوهاب الوزان التهنئة لسمو امير البلاد بمناسبة مرور عام على تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد، مضيفا «نبارك لسموه ونبارك لانفسنا اولا وللشعب الكويتي فسموه خير خلف لخير سلف».

واضاف الوزان «اننا نتمنى لسموه الصحة والعافية وان يكون عصره عصر الاصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وان يكون عصر التنمية والاستقرار والتنمية المستدامة، وذلك بالمساندة والتعاون

والمشورة مع عضده سمو ولي العهد، خصوصا ان هناك بوادر صادقة لاعادة هيكلة الادارة الحكومية واصلاحها ومحاربة الفساد وتقليص المصاريف وايجاد مداخيل من مصادر غير النفط».

واضاف الوزان « نترحم كذلك على سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد وندعوا ان يحسن الله مثواه».

مسيرة الخير

وقال الخبير العقاري ونائب رئيس اتحاد العقاريين عماد حيدر «تستمر مسيرة الخير والعطاء والإنسانية التي جبلت الكويت عليها في ظل قيادتها الحكيمة لافتا الى انه مر عام على تولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم وهو عام مليء بالانجازات والخيرات ، عام جديد واستمرارية في الإنسانية والعطاء ،عام حققت فيه الكويت الكثير من المهمات والانجازات الداخلية والخارجية تدعو الى الفخر والاعتزاز».

واضاف حيدر ان العالم واجه جائحة كبيرة وخطيرة استطاعت الكويت ان تتخطاها بسلام وقدرة على التحكم بزمام الأمور والخروج لبر الأمان..وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي واجهت العالم إلا انها لم تتوقف عن اكمال الكثير من المشاريع التي طال انتظارها... بالإضافة الى الاهتمام

اللامتناهي بالمواطن والمقيم

ومن يعيش على هذه الارض الطيبة من جميع النواحي الانسانية والخيرية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والمساعدات ومد يد العون لمن احتاج للمساعدات داخليا وخارجيا بتوجيهات من صاحب السمو

وتخطي العقبات والصعوبات بحكمة ووقار وروية واهتمام سموه في البدء بمشاريع جديدة واكمال مشاريع البنية التحية للنهوض بالكويت عالميا..وجذب الاستثمار وتطوير القطاعات الحكومية والخاصة وتقديم كل المساعدات للمتضررين والحد من خسائر الجائحة.

وزاد اننا لاننسى دوره الابوي والحكيم في توطيد العلاقات الخليجية والمحافظة على البيت الخليجي وقيادة السياسة الخارجية في ظل مشكلات دولية متشابكة ، فقد كان واضحا وجليا

وقوفه بجانب الشباب الكويتي واعطائهم الفرص وتشجيعهم على الابداع والانجاز في شتى المجالات.

واوضح حيدر ان انجازات سموه كثيرة وعظيمة صعب على الفرد استذكارها جميعا ، فالكويت كانت ومازالت درة الخليج اسم يدعو للفخر بقيادتها الانسانية والحكيمة ، ودمت لنا يا شيخنا واميرنا.

ذكرى جميلة

عبرت الناشطة والمبادرة وسيدة الأعمال زهرة سليمان الموسوي عن سعادتها بمناسبة مرور عام على تقلد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه وأطال في عمره.

وبهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا أتقدم بخالص التهاني لهم وللشعب الكويتي وهي بالفعل ذكرى جميلة نعبر فيها على تقديرنا وحبنا وأخلاصنا لهم وهي ذكري بداية عهد جديد سيكون بإذن الله عزوجل خيراً للكويت جميعاً.

فإننا إذ ندعو الله عز وجل أن يعين حضرة صاحب السمو أمير البلاد في حمل المسؤولية الكبيرة والشاقة في حفظ وصون أمن البلاد واستقرارها ومواجهة كل أوجه الفساد والعمل على تنفيذ خطط التنمية وخدمة المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة وتوفير سبل العيش الكريم، فيجب علينا جميعاً نحن ككويتيين أن نعين سمو أمير البلاد بتوحيد الصفوف لنكون صفاً واحداً بتلاحمنا وأن نحافظ على وحدتنا الوطنية ودحر الفتن وترسيخ قواعد الديموقراطية

ونتعاون جميعاً لبناء دولتنا الحبيبة الكويت ورفع اسمها عاليا في المحافل المحلية والدولية في ظل ربان السفينة

حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين.

بداية موفقة

ومن جانبه تقدم عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات، ورئيس مجموعة المهلب للمقاولات والتجارة خالد العبدالغني الى سمو الامير بخالص التمنيات لسموه بدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في وطننا العزيز ونشد على يده ونؤازره في كل قراراته السديدة ولمزيد من الرقي والرفاه.

وعبر العبد الغني عن فائق امنياته بدوام الصحة والعافية لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، واعرب عن خالص تهانيه لسموه وللشعب الكويتي بمناسبة مرور عام على تقلد سموه مقاليد الحكم وهي ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعا وهي بداية عهد جديد سيكون باذن الله مشرقا وعهد خير للكويت وشعبها.مع حرص سموه الدائم على أن الكويت تواصل مسيرة النهضة في عهده،

وتجسد ذلك في المشاريع الضخمة، تجسيداً لرؤية الكويت الجديدة 2035

لتكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار.

مسيرة الخير والنماء

وأكد العبد الغني ان سمو الأمير حرص منذ توليه الحكم على ترسيخ النظام الديموقراطي وبناء دولة حديثة تقوم على احترام الدستور وتذليل كل الصعوبات للنهوض بالوضع الاقتصادي في البلاد، ولاشك أن هذا الدور يضاف الى انجازات سموه الكثيرة التي كان لها الفضل فيما وصل اليه بلدنا من رفعة وازدهار،وتجاوز تداعيات الجائحة التي هددت العالم والكويت.

واعرب العبد الغني عن خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز لتصبح الكويت دولة عصرية حديثة، مزودة بالعلم والمعرفة، يسودها التعاون والاخاء والمحبة.

واضاف اننا ونحن نهنئ انفسنا بهذه المناسبة فإننا ندعو العلي القدير ان يعين سموه في حمل المسؤولية

واداء تبعاتها الكبيرة لتحقيق طموحات شعبنا الوفي التي تولونها سموكم جل رعايتكم واهتمامكم.

ودعا العبد الغني الى ان يعيد هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا وسموكم ترفلون ثوب الصحة والعافية مقرونة بالتوفيق والسداد وعلى وطننا الغالي بدوام الأمن والمزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادتكم الرشيدة حفظكم الله ورعاكم ذخرا للبلاد.

