رياضيون: سمو الأمير الداعم الأول للرياضة

وطن النهار

قدم عدد من الرياضيين تهنئتهم الى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد - حفظه الله ورعاه بمناسبة مرور عام على توليه مقاليد الحكم، خلفاً لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد- طيب الله ثراه.

وأكد الرياضيون أن سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله يعتبر الداعم الأول للرياضة والرياضيين من خلال ادراكه أهمية الرياضة في المساهمة برفعة البلاد واعلاء اسمها في المحافل الدولية، مؤكدين أن بصمات سموه واضحة في المجال الرياضي من خلال مواقفة السابقة الداعمة للشأن الرياضي اذ يمتلك سموه سيرة حافلة بالانجازات في العمل المؤسسي والاداري وهو ما يؤكد امتلاكه الحكمة والبصيرة في قيادة الدولة ككل الى مزيد من التقدم والامان والازدهار.

وقال رئيس اتحاد كرة السلة رشيد العنزي ان منذ تولي سمو الاميرالشيخ نواف حفظه الله مقاليد الحكم في البلاد وهو يبعث الطمأنينة في افراد الشعب الكويتي جميعا نظراً لشخصية سموه التي تتسم بالحكمة والرصانة والقدرة على ادارة شؤون البلاد.

وقال العنزي «نتقدم لسموه بالتهاني القلبية بمناسبة مرور عام على توليه سدة الحكم متمنين من المولى العلي القدير ان يحفظ الكويت وشعبها في ظل قيادة سموه الحكيمة، حفظه الله ورعاه».

واعرب العنزي عن خالص تمنياته بالتوفيق والسداد لسمو امير البلاد مجددا البيعة لسموه بالولاء والطاعة باسم الرياضيين عامة واسرة كرة السلة الكويتية على وجه الخصوص. وقال نتطلع الى أن يستمر الامن والاستقرار في البلاد وان تظل واحة امن وامان وازدهار للجميع وان تواصل مسيرتها نحو التقدم والازدهار على خطى سمو امير البلاد الراحل الكبير الشيخ صباح الاحمد، رحمه الله وطيب ثراه.

من جانبه قال رئيس اتحاد الكرة الطائرة عبدالهادي الشبيب أن البلاد شهدت تطور ملحوظ في كافة الجوانب منذ تولي سمو الامير الشيخ نواف الأحمد حفظة الله سدة الحكم. وقال نهنئ سموه بأسم أسرة الكرة الطائرة بمناسبة الذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم سائلين الله عز وجل أن يطيل في عمره وأن يسبغ عليه بالحكمة والسداد لاستمرار مسيرة العطاء. وذكر الشبيب أن سمو الأمير يعتبر من الشخصيات الفذة التي تتمتع بالحكمة والقدرة على العطاء نظراً الى خبرته الطويلة في المجال السياسي وهو ما يجعل سموه قائداً عظيماً للبلاد، وقال: «نتطلع نحن الرياضيين الى مزيد من التقدم تحت قيادة سموه الحكيمة»، مؤكداً أن جميع أهل الكويت يعرفون سيرة سموه الذاتية الزاخرة وتاريخه الطويل الحافل في العمل المؤسسي والاداري، وهو ما يدل على تراكم الخبرات لديه ما يعني أن عهد سموه سيكون استمرارا للعهود المزهرة لمن سبقوه من حكام الكويت الأوفياء، موضحاً أن أهل الكويت يعرفون مدى ما يتمتع به سمو الأمير من تواضع جم، اذ طالما شاركهم أفراحهم وأتراحهم، ونحن كرياضيين نتوقع ان يستمر الازدهار الرياضي في عهد سموه. بدوره بعث أمين سر اتحاد كرة السلة عبدالرحمن الخباز اسمى آيات التهاني الى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد حفظه الله بمناسبة مرور عام على توليه مقاليد الحكم خلفاً للراحل الكبير سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رحمه الله. وقال الخباز إن الرياضة المحلية حظيت بدفعة معنوية كبيرة بعد تولي سموه مقاليد الحكم نظراً لحرصه الكبير على تطور القطاع الرياضي في البلاد ودعمه المستمر للشباب في جميع المجالات.

وقال: «نسأل الله عز وجل ان يديم على سمو الامير نعمة الصحة والعافية وان يطيل في عمره ليقود سفينة التطور والاصلاح في البلاد، مؤكداً ان صاحب السمو مشهود له بالحنكة والحكمة اذ لا يخفى على احد دوره الكبير في تطور البلاد بكل ابعادها الحضارية، وفي دعم الرياضة في دولة الكويت بجميع الاشكال بهدف الارتقاء بمستوى الرياضة على جميع الاصعدة. من ناحيته هنأ لاعب كرة السلة في نادي الجهراء عبدالعزيز ضاري سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله بهذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع الكويتين، مؤكداً أن سموه من الشخصية المحبوبة لدى الشعب الكويتي أجمع وهو ما يؤكد المحبة والتواصل الدائم بين القيادة والشعب، وقال: «نسأل الله أن العلي القدير أن يمكن لسموه سبل الازدهار والنماء والاصلاح وأن يسدد خطاه لخير البلاد وشعبها»، مشيراً الى أن سموه قادر بحكمته وخبرته السياسية الطويلة أن يكمل مسيرة النهضة والعطاء وأن يحقق تطلعات الشعب الكويتي وآماله بوطن مزدهر ينعم بالخير والرفاه. بدوره قال لاعب كرة السلة في نادي القادسية عبدالعزيز الحميدي أن بصمات صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه واضحة وجلية في تطور البلاد وهو ما يمنح أفراد الشعب الكويت الأمل في مواصلة عقد الازدهار والنماء الذي تتمع به البلاد. وقال الحميدي إن الشباب الرياضي يتطلع الى مواصلة دعمه من قبل القيادة العليا للبلاد التي كانت دائماً خلف شباب الوطن والداعم الرئيس لهم في جميع المجالات. وقال: «كلنا ثقة بقدرة سمو الأمير الشيخ نواف على الاستمرار بادارة شؤون البلاد بحكمته وحنكته المعروفة نحو مستقبل أكثر اشراقا ونمواً في جميع الجوانب بشكل عام وفي الرياضة خصوصاً».

