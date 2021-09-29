صاحب السمو رياضي من الدرجة الأولى

وطن النهار

بمناسبة الذكرى الأولى لتولي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في دولتنا الغالية الكويت نبارك له ونسأل الله تعالى أن يديم نعمة الصحة والعافية وطولة العمر وبهذه المناسبة الغالية وبالنسبة لي وللغالبية من الرياضيين اننا عرفنا صاحب السمو أطال الله بعمره بحبه للرياضة وقربه كونه رياضياً من الدرجة الأولى لدعمه لنا بالحضور للمباريات التي نحتاج فيها للمساندة المعنوية والدعم الذي يدفعنا لتحقيق النتائج الجيدة التي تسعد وتفرح الشعب الكويتي . وأيضاً دعمه لكثير من الرياضيين في تشجيعه لهم.

بسبب حصولهم على مراكز وتفوق باسم دولتنا الكويت ورفع علمها عالياً في المحافل العالمية القارية والعربية والخليجية .. لقد كان صاحب السمو -حفظه الله ورعاه- وكلماته التي يقولها لنا مفخرة لنا لما كان لها وقع كبير في قلوبنا نحن الرياضيين.

وشارك صاحب السمو -حفظه الله ورعاه- كثيراً من اللاعبيين في مباريات اعتزالهم بحضوره الشخصي للمباراة وان دل على شيء فإنما يدل على تقديره لأبنائه على ما قدموه لبلدهم ومابذلوه من جهود لها بكل حب واخلاص .. وايضاً مشاركته للأسر الكويتية في مناسبات افراحهم وأحزانهم بالحضور الشخصي.

ولايسعني بهذه المناسبة العزيزة على قلبي الا أن أتمنى أن يمن الله على صاحب السمو -حفظه الله ورعاه- بالصحة والعافية وطولة العمر ويبقيه ذخراً وعزاً لبلدنا الكويت.

سعد الحوطي