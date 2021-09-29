فنانون وإعلاميون: «الله يطول في عمره.. ويخليه ذخر»

وطن النهار

تقدم العديد من الفنانين والملحنين والاعلاميين بالتهنئة الى مقام صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الاولى لتسلم سموه مقاليد الحكم في البلاد وقد اختلطت مشاعرهم بالفخر والمحبة والتقدير لما يكنون له من فائق التقدير متمنين له دوام الصحة والعافية والتوفيق في مهام سموه والبداية كانت مع الفنان داود حسين الذي قال : لله الحمد في ذكرى مرور السنة الاولى لتسلم صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الصباح مقاليد الحكم فان الكويت لاتزال تنعم بالامن والامان والاستقرار وعسى الله يحفظ سمو الامير ويطول في عمره ويخليه ذخراً لنا ونتمنى التوفيق لصاحب السمو في مهمته لاستكمال مسيرة الآباء والأجداد من أجل كويت حديثة متطورة تزخر بالكفاءات والقيادات التي تقفز ببلدنا نحو الأفضل في مناحي الحياة كافة.

أما الفنان د. طارق العلي قال: أجمل التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح بمناسبة مرور عام على تولي سموه مقاليد الحكم سائلا الله عز وجل ان يمده بالصحة والعافية ويحفظه لنا فهو امير التواضع والمحبة وصاحب الابتسامة الرائعة والجميلة وايضا يعطي دافعاً للاجيال عندما يرون سموه في المسجد جالسا بكل تواضع ويذكر الله.. فهذا هو الاب القدوة الذي نحبه ونقول دائما «خير خلف لخير سلف» ولاننسى امير الانسانية الشيخ صباح الاحمد رحمه الله ونتمنى «طولة العمر لسموه» وان الكويت دائما في امن وامان ورخاء بقيادة سموه ربان السفينة.

كما شارك الموسيقار د. سليمان الديكان قائلا: سيدي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظك الله ورعاك كل عام وسموكم والوطن بألف خير أنت لنا القائد والقدوة.. نسأل الله تعالى أن يتم عليك صحتك ويحفظك عزة ونوايف للبلاد.

اما الملحن فهد الناصر فقد قال: لم اتوانَ يوماً عن مناسبة عزيزة كهذه في يوم غالٍ على قلبي كهذا اليوم وانا جاهز في عمل فخم بعنوان شيخنا نواف «لوّحت دار اليمامة» من غناء النجم راشد الماجد وألحاني واشرافي وكلمات فهد العيبان وتوزيع عبدالله العماني ومكساج جاسم محمد ومن اخراج ومونتاج محمد بلوشي وانتاج تلفزيون الكويت سائلاً المولى عز وجل ان يحفظ الكويت وسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - وسمو سيدي ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله والشعب الكويتي وان يديم علينا نعمة الامن والامان.

وهنأت الفنانة منى شداد، وقالت : نتقدّم بخالص التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت بمرور الذكرى الاولى وان يعينه المولى لما فيه الخير ومصلحة للكويت وشعبها، وأسال الله أن يوفقه لحمل الأمانة ويحفظه رب العالمين وأن يحفظ الكويت من كل سوء، وارحم اللهم والدنا قائد الإنسانية.

كما شارك د. خليفة الهاجري قائلا: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن زملائي اعضاء رابطة هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية، ومع إشراقة فجر الثامن والعشرين من ديسمبر، هذا اليوم المبارك للذكرى الأولى لتولّي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه – مقاليد الحكم في البلاد، خلفا للمغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، انه ليشرّفني، وجميع منتسبي الرابطة أن نرفع إلى مقامكم السامي أصدق عبارات التّهاني، وأرفع الأماني، احتفاءً بهذه المناسبة القريبة الى قلوبنا ، أدامها الله أعوامًا عديدة، ترفلون بها في أثواب الصحة والعافية. إن ذكرى تولّي مقام سموكم السّامي مقاليدَ الحكم في البلاد، لهي مناسبة جليلة، سجلت بكل فخرٍ واعتزازٍ في تاريخ دولتنا الفتية ، وأضيفت لتكون لها مكانتها العالية في ظل الدولة الحديثة، وإننا نحن ابناؤكم ماضون على العهد لتكون دولتنا الحبيبة في أعلى مراتب التقدم والنماء. في كافة المجالات لا سيما

الثقافة والفنون. إن اهتمام سموكم في الثقافة والفنون و تأصيل دورها الحيوي ضمن استراتيجيات الدولة الحديثة لهو وسام على صدورنا نتطلع اليه بفخر واعتزاز. حفظكم الله ، وأمدّكم بفيض عزته ورعايته، وأدامكم لشعبكم الوفي، وأسدل عليكم أثواب الصحة والعافية.

اما الاعلامية ورود حيات قالت: لايسعني في هذا المقام الا ان اتقدم بالتهنئة الى مقام سمو الامير - حفظه الله ورعاه- الذي يستكمل مسيرة اسرة الخير بعد توليه مقاليد الحكم خلفا لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر والذي يبذل سموه غاية جهده وكل ما في وسعه حفاظًا على رفعة الكويت وعزتها وحماية أمنها واستقرارها وضمانة كرامة ورفاه شعبها ونسأل الله أن يوفق صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لما فيه خير البلاد والعباد، ويعينه على تحمّل الأمانة والمسؤولية الكبيرة، وهذا ما تعودناه من شيوخنا من حكام الكويت الكرام، الذين ساروا على نهج الإصلاح والتطوير لبناء الكويت الحديثة وعشنا معهم دولة الرفاهية والسماحة والطيبة والحب للوطن الغالي ونشر السلام والإخاء والتعاون.

وكانت ضمن المشاركين الفنانة فاطمة الطباخ التي قالت : الله يحفظهم ويرعاهم ويسدد خطاهم دائما لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي وجعل الكويت دوما للأفضل وفي مركز متقدم من الازدهار ويرزقهم البطانه الصالحة دوما.

اما الاعلامية حبيبه العبدالله فقد قالت : كل عام وسيدي وقائدي سمو الامير بخير، ونعم القائد ونعم الاب نهنئ انفسنا وسمو الأمير - حفظه الله ورعاه - مرور سنة على توليه امارة الدولة، فهو خير خلف لخير سلف، ونأمل ان نرى في عهده كل الازدهار والتقدم والرفعة للبلاد كما هي عادة كافة قادة آل الصباح.

وشاركت في تلك المناسبة الفنانة سلمى سالم حيث قالت: أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد، بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم، متمنية لسموه موفور الصحة والعافية، ودوام التوفيق والسداد، لقيادة مسيرة الخير والنماء في بلدنا الحبيب الكويت.

اما المخرج خالد راضي الفضلي قال: نتمنى من الله العلي القدير موفور الصحة والعافية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ونسأل الله أن يسدد خطاه، فهو خير خلف لخير سلف، وفقه الله وأعانه على حمل الأمانة.

وشاركت الاعلامية علياء جوهر حيث قالت: نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد - حفظه الله ورعاه - بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم متمنية لسموه - حفظه الله ورعاه - موفور الصحة والعافية وبدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في بلدنا الحبيب الكويت.

