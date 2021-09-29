أعضاء «البلدي»: سمو الأمير حريص على رفاه المواطن

وطن النهار

يحتفل الشعب الكويتي اليوم بمناسبة مرور عام كامل للسنوية الأولى على تولي صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم، لاسيما الشعبية التي يتمتع بها سموه لدى شعبه، التي تعبر عن اسمى المعانى الانسانية للعلاقات التي تربط بين الحاكم وشعبه، ولا نقول علاقة حاكم بشعبه كما هو العرف السائد وانما هي علاقة اب بأبنائه الذين يحبونه ويدعون له بطول العمر والسداد.

وعبر اعضاء البلدي عن مشاعرهم في هذه الاحتفالية الأولى التي تؤكد العلاقة المتينة التي تربط بين القائد وشعبه، خاصة ان شخصية سموه محببة لدى الجميع.

وقال عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان، اتقدم بالمباركة لصاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد بمناسبة مرور عام على توليه سدة الامارة، ونستذكر في هذه الفترة القصيرة الخطوات الاصلاحية التي تمت والظاهرة للعيان وكذلك نثمن حرص سموه على توفير البدائل الاقتصادية المناسبة للحفاظ على رفاه المواطن الكويتي، ولا يسعنى الا ان نطلب من الرب القدير على ان يمد سموه بموفور الصحة والعافية.

بدوره هنأ العضو عبدالعزيز المعجل صاحب السمو امير البلاد بمناسبة مرور السنوية الاولى لتولي امير الكويت وولي عهده الأمين، سائلا الله ان يمدهما بموفور الصحة والعافية وان يعينهما ويوفقهما في قيادة البلاد إلى مزيد من التقدم والنجاح وان تبقى الكويت شامخة وعزيزة وكبيرة وقامة بين دول العالم اجمع بقيادتهما الحكيمة.

نهر عطاء

واكد المعجل ان صاحب السمو لديه تاريخ مشرف وسجل حافل من الانجازات والمناصب التي جعلته سخيا في عطائه انسانا في تعامله، ونهرا لا ينضب من الحب والعطاء الوطني، ونموذجا يحتذى في العطاء والتواضع والانسانية.

من جانب آخر قال عضو المجلس البلدي د. حسن كمال يسرنا ان نرفع لمقام صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد اسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم، داعين المولى -عز وجل- ان يديم على سموه موفور الصحة والعافية وبدوام التوفيق والسداد، وأن يعينه على مواصلة مسيرة العطاء والبناء لنهضة بلدنا الحبيب الكويت، وأن تزهو كويتنا بمزيد من التقدم والازدهار والتطور الحضاري والعمراني وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

عطف وكرم

من جانبه قال العضو المهندس عبدالسلام الرندي ارفع إلى مقام سمو الامير الشيخ نواف الأحمد خالص التبريكات واصدق التمنيات لسموه ودوام التوفيق والسداد بمناسبة تولي سموه زمام الحكم بحكمته وأمانته واسأل الله ان يحقق على ايديكم الخير والتقدم والازدهار لبلادنا الحبيبة الكويت وان يحقق كل مساعيكم الكريمة الصادقة في لم شمل الجميع.

وأشار الرندي إلى اننا عرفنا عن سموه سعة صدره وعطفه وكرمه ندعو الله ان يسدد خطاكم وأن يعينكم على حمل امانة المسؤولية لرفعة وعزة الوطن العزيز، داعين الله بالمغفرة والرحمة بإذن الله لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد ونسأل الله ان يبارك عهدكم ليكون عهد خير وبركة وسلام ووئام وازدهار.

وفي السياق ذاته، قال العضو عبدالله الرومي نرفع اسمى آيات التبريكات لمقام صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة تولي سموه مسند الامارة ومقاليد الحكم، داعيا المولى -عز وجل- ان يديم على سموه موفور الصحة والعافية والتوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة العطاء والبناء ونهضة البلاد.

وأوضح الرومي ان سموه له سجل ومسيرة حافلة بالعطاء والاهتمام بما يخدم الوطن والمواطنين وله بصمات ثابتة في التنمية والتقدم بجميع المجالات التي أسهمت في رقي الكويت لتكون في مصاف الدول المتقدمة.

