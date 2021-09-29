محامون: سمو الأمير داعم لبناء الإنسان

وطن النهار

تقدم عدد من المحامين بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد وذلك للذكرى الاولى لتوليه مقاليد الحكم، وأكدوا على ان سموه صمام الامان وداعم لبناء الكويت ودافعاً لعجلة التنمية، وأضافوا ان سموه قائد ناجح في شتى المجالات التي تولاها طوال مسيرته العملية، ويزخر تاريخ سموه بمسيرة حافلة ممتدة لأكثر من نصف قرن امضاها في خدمة الكويت وبمختلف المجالات بدءا من توليه منصب محافظ حولي بعد استقلال البلاد واستمر في المنصب حتى عام 1978 عندما اختير وزيرا للداخلية ومن ثم وزيرا للدفاع في يناير عام 1988، وعقب تحرير الكويت عام 1991 عين سموه وزيرا للشؤون الاجتماعية وفي اكتوبر عام 1994 تولى سموه منصب نائب رئيس الحرس الوطني واستمر فيه حتى شهر يوليو عام 2003 عندما اعيد اختياره لتولي حقيبة وزارة الداخلية اضافة إلى صدور المرسوم الأميري بتعيينه نائبا اول لرئيس مجلس الوزراء في شهر اكتوبر من العام ذاته ليستمر في هذا المنصب حتى تولى ولاية العهد عام 2006، وفي عام 2020 تم تقليد سموه اميرا للبلاد خلفا لشقيقه المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الاحمد.

ريادة وتميز

وتقدم المحامي زيد الخباز بأطيب التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد على الذكرى الاولى لتوليه مقاليد الحكم في البلاد، مبينا ان سموه هو احد الركائز الاساسية في بناء الكويت الحديثة خلال مسيرته مع المغفور له سمو الشيخ صباح الاحمد وكان سموه العضد والسند لسمو الشيخ صباح الأحمد -رحمه الله- حيث ان مسيرة سموه حافلة بالانجازات التي جعلت الكويت من احد الدول المتقدمة.

وأكد الخباز ان سموه ترك بصمه نجاح في جميع المناصب التي تقلدها حيث ان سموه مثالا يحتذى في البذل والعطاء والتفاني من اجل تحقيق طموح وتطلعات المواطنين في بناء دولة حديثة، مبينا ان سموه ترك بصمة انجاز في منصب محافظ حولي وايضا عندما تولى سموه منصب وزيرا للداخلية ومن ثم وزيرا للدفاع وايضا وزيرا للشؤون الاجتماعية ومنصب نائب رئيس الحرس الوطني وايضا عند تعيينه نائبا اول لرئيس مجلس الوزراء.

واستذكر الخباز دور سموه خلال فترة الغزو العراقي ببذل جهود كبيرة حين كان وزيرا للدفاع وعمل على اعادة تنظيم صفوف الجيش الكويتي في الخارج ورفع معنوياته استعدادا للمشاركة في حرب تحرير البلاد.

قيادة حكيمة

ومن جانبه قال المحامي جاسم التويتان اننا اليوم نهنئ انفسنا والشعب الكويتي في اولى ذكرى لتولي سمو الامير الشيخ نواف الاحمد مقاليد الحكم، مقدماً اطيب التبريكات والتهاني لسموه لهذه المناسبة الغالية على قلوب الشعب الكويتي وجميع من يعيش على هذا الارض، مضيفاً اننا نعيش في ظل قيادة حكيمة متمثلة في صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الاحمد، متمنياً لسموه دوام الصحة والرخاء للقيادة الحكيمة. وقال التويتان ان لسموه بصمة في دعم التنمية وبناء الانسان وحرصه على دعم الشباب في جميع المجالات التي من شأنها الارتقاء بالكويت وجلعها في مصاف الدول المتقدمة. وأضاف التويتان ان مسيرة سموه حافلة بالانجازات خلال توليه عدد من وزارات الدولة والذي قام بتطوير تلك الوزارات التي شغلها سموه حيث ان سموه مثال يحتذى في البذل والعطاء والتفاني والالتزام في العمل من اجل تحقيق تطلعات المواطنين في بناء الدولة. ومن جهته تقدم المحامي جراح هادي العنزي إلى مقام صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد بالتبريكات بمناسبة مرور عام على توليه مقاليد الحكم، متمنيا له دوام الصحة والعافية والرخاء.

وقال العنزي ان مسيرة سموه حافلة بالانجازات وترك سموه بعد كل منصب تولاه بصمة من الانجاز والتطوير، حيث تولى سموه منصب محافظ حولي وايضاً وزيرا للداخلية ومن ثم وزيرا للدفاع وايضا وزيرا للشؤون الاجتماعية كما تولى سموه منصب نائب رئيس الحرس الوطني وايضا تم توليه منصب نائبا اول لرئيس مجلس الوزراء وتولي ولاية العهد، حيث ان سموه عمل باخلاص وتفانٍ في تلك المناصب التي شغلها كما قام سموه بعمل التطوير اللازم في تلك المناصب وذلك لتواكب المستجدات في التطوير وهذا يدل على حرص سموه على تطوير الانظمة التي شغلها. ومن ناحيته تقدم المحامي محمد الصايغ إلى مقام صاحب السمو امير البلاد بالتهاني والتبريكات للذكرى الاولى لتولي سموه مقاليد الحكم، راجيا من الله ان يحفظ سموه وان يمده بالصحة والعافية ودوام الرخاء. وقال الصايغ ان سموه منذ بداياته تقلد الكثير من المناصب القيادية المهمة حيث انه حمل مسؤوليتها ونجح في ادارة المناصب التي تولاها، وقام سموه بتطوير تلك المناصب التي شغلها ومن ابرزها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع حيث استطاع سموه ان يبسط الأمن والأمان والاستقرار من خلال توليه منصب وزير الداخلية، كما ان سموه قام بتطوير العمل الامني، مبيناً ان عمل سموه جاء لخدمة الكويت وشعبها، كما ان لسموه دورا في ترغيب الشباب الكويتي في الانخراط بالسلك العسكري وايضا قام بتشجيع الشباب الكويتي لتلك الوظائف بهدف الاستفادة من الخبرات الكويتية الشابة في تطوير المنظومة الأمنية، وايضا ان سموه حرص كل الحرص على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي واهتمامه الكبير بالمشاريع التنموية للنهضة في البلاد وجعلها في مقدمة الدول، مضيفاً ان سموه احد ابرز الداعمين للشباب الكويتي لما ليصب في مصلحة وطننا الغالي. ومن ناحيتها تقدمت المحامية حياة المهدي إلى مقام صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد بالتهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الاولى لتوليه مقاليد الحكم، وتمنت المهدي لصاحب السمو الصحة وطول العمر.

دعم

وأكد المهدي ان سمو الامير حفظه الله كان وما زال داعما للمرأة الكويتية لنيلها حقوقها وايضا حقوقها السياسية، حيث ان سموه كان مرافقا للمغفور له سمو الشيخ صباح الاحمد -رحمه الله- الذي كان داعما لحصول المرأة الكويتية لحقوقها السياسية، حيث ان سموه كان داعما لنيل المرأة حقوقها السياسية في عام 2005 حين وافق مجلس الأمة على الاقتراح بالقانون المقدم من الحكومة لتعديل نص المادة الأولى من قانون الانتخاب بما يسمح للمرأة بممارسة حقها في الترشح والانتخاب، وذلك بأغلبية 35 صوتا ومعارضة 23 نائبا وامتناع واحد من الأعضاء، حيث ان ذلك يدل على حرص سموه على نيل المرأة لحقوقها كاملة.

