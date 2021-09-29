الشايع: حكمة بالغة وقيادة واعية

وطن النهار

قال رئيس مجلس ادارة جمعية الصفا الخيرية محمد الشايع بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم، اننا نشهد في هذا اليوم ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعاً؛ حيث بدأت الكويت مرحلة تاريخية في مسيرة البناء في ظل قيادة امير العطاء؛ الذي استكمل مسيرة اسلافه الكرام، لتتبوأ بذلك الكويت مكانتها وريادتها على الصعيد الاقليمي والعالمي. وأضاف لقد تكللت جهود المصالحة الخليجية التي بدأها اميرنا الراحل تغمده الله بواسع رحمته، واستكملها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه؛ لتسفر عن توقيع اتفاق العلا في الخامس من يناير الماضي على هامش القمة الخليجية؛ ليتحقق بذلك حلم الكويت، وتنجح هذه المساعي الطيبة المباركة. وقال: وكانت لتوجيهات سموه الأثر البالغ في تجاوز الكويت الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، التي عصفت بدول العالم اجمع؛ ليسير بخطى واثقة بهذه البلدة الطيبة نحو بر الأمان، موجهاً جميع الجهات المعنية إلى بذل الجهود كافة للحد من تداعيات هذه الجائحة على البلاد، والحرص على سلامة المواطنين والمقيمين والمنظومة الصحية في البلاد. وأكد الشايع ان صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد ليس الا امتدادا لأسلافه السابقين، كما انه يتمتع بمكانة مرموقة في قلوب المواطنين الكويتيين، وذلك بفضل تواضعه وحكمته ونيته الصادقة التي اشتهر بها طوال سنين حياته، وأهل الكويت عرفوا عن سموه تواضعه الجم وقربه من الله. وختم تصريحه بقوله: اننا على ثقة في حكمة سموه وقدرته على قيادة سفينة الكويت مع تضافر كل الجهود وتلاحم الشعب مع قيادته السياسية، وندعو الله عز وجل ان يوفق اميرنا، وأن يسدد مساعيه؛ ليستكمل مسيرة العطاء التي ستظل باقية في هذا البلد الطيب تتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل.