ضحى الخميس: نجدد العهد والولاء لسمو الأمير

وطن النهار

تقدمت مراقب الاعلام بادارة العلاقات العامة والاعلام الخارجي في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ضحى الخميس، بخالص تهانيها وأطيب تمنياتها لصاحب السمو امير البلاد والدنا الشيخ نواف الأحمد بمناسبة مرور عام على تولي سموه مقاليد الحكم، مجددين العهد والولاء لسموه لمواصلة العمل والجهد والعطاء لخدمة الوطن العزيز، مستنيرين بتوجيهات سموه. ودعت الله تعالى ان يديم على سموه موفور الصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء للوطن العزيز ودعواتنا صادقة، متضرعة للمولى عز وجل ان يوفق الجميع ويسدد الخطى لكل ما فيه خدمة الوطن العزيز وتحقيق المزيد مما ينشده الوطن من تقدم ونمو وازدهار.