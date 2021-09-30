الكويت الجديدة.. الكويت الحلم!

الاخيرة

للكويت الجديدة أو الكويت الحلم استحقاقات عديدة منها:

1 - ألا يُرفع شعار إلا وأمامه عمل جاد يترجمه إلى حقيقة فلا أفيد للدول والأنظمة من شعارات جميلة تُرفع ويقابلها عمل جاد يحولها إلى واقع جميل، ولا أضر على الدول والحكومات من شعارات تُرفع دون عمل أو مضمون فتفقد المصداقية...

2 - ضرورة أن يُخلق حلم للكويت الجديدة ويتم اختيار الرجال والنساء المناسبين لتحقيقه، ولا يهم إن كانوا كويتيين أو غير كويتيين فالمهم الإنجاز وضرورة أن يصاحبه جهاز رقابي ومحاسبي إداري قوي يشجع المنجز ويعفي المخفق.. وليس العكس كما كان يحدث في الماضي...

3 - الحاجة لمفكرين ومنظِّرين وإعلاميين ومفاوضين محترفين كي يصلوا إلى حلول واقعية مع القوى السياسية، فلا فائدة للكويت قاطبة من بقاء الأزمات والانسدادات السياسية القائمة و... القادمة!

4 - ضمن فكر مواجهة المشاكل بدلاً من إنكار وجودها، علينا أن نغيّر فكرة ونظرة حقيقية موجودة في أذهان بعض أصحاب الياقات البيضاء والزرقاء، ترى أن الكويت «بلد مؤقت» وتعمل طبقاً لذلك، إلى ترسيخ فكر ومبدأ «الكويت الدائمة» والعمل لتحقيق ذلك ليتقلص على الفور الفساد الإداري والمالي القائم على مفهوم الدولة المؤقتة.

5 - نحتاج إلى قرارات جريئة تختص بخلق مداخيل بديلة للنفط مستغلة أموال «هيئة الاستثمار» التي لا يمكن أن تكون بذاتها هي البديل، وتلك القرارات يجب أن تؤدي كما حدث في السعودية إلى الانفتاح الاجتماعي، فلن يأتي سائح أو مستثمر واحد لدولة طالبان الكبرى في وسط آسيا أو لشقيقتها الصغرى في شمال الخليج...

6 - محاربة الفساد تعني المتابعة والمحاسبة الفاعلة وعدا ذلك سيبقى غول الفساد يكبر وينمو ويتمدد حتى يلتهم الدولة بأكملها، ولن يأتي أحد لبلد تُسرق به أمواله ليبقى في أروقة محاكمه لعقود طوال.

7 - الاعتناء بالكويت الجديدة بقضايا مفصلية بقيت رغم الطنطنة بها تزداد سوءاً عاماً بعد عام كقضايا التعليم والخدمة الصحية وتشجيع القطاع الخاص والإصلاح الإداري والمالي، وترشيد الإنفاق ومحاربة الفساد وكويت المركز المالي، والتوقف عن دفع المليارات على مشاريع ضخمة تصاحبها أخطاء وتجاوزات كبرى دون محاسبة أو دون أن يكون لها عائد مالي حقيقي على البلد...

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آخر محطة:

1) البلد على مفترق طرق إما بقاء الكويت المسيَّسة القديمة الموبوءة بإضاعة الأوقات الثمينة على الخلافات السخيفة والانسدادات والأزمات والفساد والهدر، وإما التحول للكويت الجديدة التي تركز على الاقتصاد بدلاً من الانشغال الزائد «Over Dose» بالسياسة...

2) البقاء على القديم أي الكويت اللبنانية سيدمرنا بأكثر مما دمرنا بالماضي والتحول للكويت السنغافورية المهتمة بالتعليم والتكنولوجيا والاقتصاد سيعمرنا، فأي من الخيارين سنختار؟!