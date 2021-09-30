وكيل الداخلية: دراسة لوقف إصدار رخص القيادة للمقيمين

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طالب وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف القيادات المرورية بإجراء دراسة لوقف إصدار رخص القيادة للمقيمين للحد منها وتقنينها. وأكد في تصريح له خلال زيارته ادارة مرور الاحمدي امس ان القطاعات الأمنية الميدانية أتمت استعداداتها للعام الدراسي، حيث تم توزيع الدوريات الأمنية والمرورية في جميع الطرق الرئيسة والفرعية لتحقيق الانسيابية المرورية، مشددا على ضرورة تسخير كل الإمكانات لتنظيم وتسهيل حركة السير والتعامل مع الحوادث والمركبات المتوقفة. وأبدى وكيل وزارة الداخلية ارتياحه لآليات عمل غرفة متابعة البلاغات، موجها إلى ضرورة استخدام أحدث التقنيات التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة أجهزة الاتصال بما يتواكب مع الأحداث عالميا لتتوافق مع كثافة البلاغات. وأكد أنه لن يقبل بأي تهاون أو تقاعس في تقديم الخدمات المقدمة للجمهور، موضحا أن درجة الكفاءة تقاس بمستوى تلبية البلاغ وسرعة التعامل والوصول إلى موقع البلاغ، مشيرا إلى ان نزول القيادات المرورية إلى الميدان ومتابعة الدوريات ورجال الأمن من شأنه ان يحقق الانسيابية المرورية ويحد من الاختناقات.