«الصحة»: لن نتراجع عن تطبيق الاشتراطات الصحية في دور العبادة

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أكدت وزارة الصحة عدم تخليها عن الاستمرار في تطبيق الاشتراطات والتدابير الاحترازية في الأماكن العامة لاسيما في الأماكن المغلقة ومنها دور العبادة. من جهة أخرى، أفتت هيئة الفتوى بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية وبقاء التباعد في المساجد بين المصلين حفاظاً على الصحة العامة وحماية للناس من وباء كورونا، مستندة في فتواها إلى القواعد الفقهية المعتبرة شرعا والقائمة على مبدأ «لا ضرر ولا ضرار». وقالت وزارة الأوقاف في بيان صحافي امس: إن هذه الفتوى قدرت أن وجود الضرر وعدمه يعود أساسا إلى السلطات الصحية بالبلاد في ظل أن المساجد يدخلها المحصن وغير المحصن. وأضافت: أن السلطات الصحية أكدت أن هذه الإجراءات هدفها حماية المصلين من انتقال العدوى في ضوء وجود عدد كبير من كبار السن في كل المساجد وهم الأكثر عرضة للاصابة داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصحية واتباع كل الإجراءات الاحترازية.