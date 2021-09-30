ترشيح 1145 مواطناً ومواطنة للعمل في الحكومة

الاخيرة

اعتمد ديوان الخدمة المدنية، ترشيح 1145 مواطناً ومواطنة ‏من المسجلين، كباحثين عن عمل كدفعة جديدة ‏للعمل لدى الجهات الحكومية، مبينا ان عليهم مراجعة ‏الجهة المرشح لها مباشرةً. وجاءت أغلب الترشيحات الجديدة لحملة البكالوريوس في التخصصات الهندسية، منهم 254 مهندسا مدنيا، 151 مهندسا كهربائيا، 143 مهندسا ميكانيكيا و124 هندسة صناعية ونظم، 61 مهندس كمبيوتر، و16 مهندساً كيميائيا. وضمت دفعة الترشيحات، 30 من حملة بكالوريوس العلوم السياسية، و198 حملة بكالوريوس تخصصات شريعة، وأيضا دفعة من حملة دبلوم، ودورات سنتين بعد الثانوية منهم تخصصات هندسية وتكنولوجيا وغيرها.