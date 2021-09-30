بمناسبة إحياء الذكرى السنوية لحرب 44 يوماً الوطنية

آراء

ونحن نحيي هذه الذكرى السنوية الوطنية لا يسعني الا ان اثمن دعم حكومة الكويت حيث كانت من أولى الدول التي قدمت مساعدات إنسانية لتحسين ظروف المعيشة للاذربيجانيين الذين أصبحوا لاجئين ومشردين داخليا في حرب قرة باغ الأولى.

ان الكويت التي عانت من احتلال تتفهم بشكل أفضل آلام وصعوبات أذربيجان واعلنت في بيان لها خلال الحرب الوطنية الثانية دعمها لحل سلمي للنزاع في إطار القانون الدولي. اما القانون الدولي فهو مصدر قوتنا دائمًا. نشكر حكومة الكويت دائما على ذلك.

فخلال الحرب الوطنية التي استمرت 44 يومًا، كتب جنودنا وشعبنا ككل تاريخاً مليئاً بملحمة بطولية جديدة، وأظهرت بسالة وشجاعة عظيمتين. انتهى الاحتلال الذي دام قرابة 30 عاما وتم تحرير أراضينا. ضحى الشعب الاذربيجاني بأرواح حوالي 3000 جندي في الحرب الوطنية العظمى واستعاد الحق والعدل.

وخلال حرب قرة باغ الأولى

في 1991-1994، احتلت جمهورية أرمينيا 20 % من أراضي أذربيجان، بما في ذلك قرة باغ الجبلية والمناطق السبع المحيطة بها. ونتيجة للاحتلال، طُرد أكثر من مليون اذربيجاني من ديارهم وأصبحوا لاجئين ومشردين داخليًا. منذ 30 عامًا على وجه التقريب، اجرت أذربيجان محادثات سلام مع أرمينيا من خلال وساطة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وعولت على حل النزاع سلميًا..

فلم تُتخذ ارمينا آنذاك اية خطوات عملية حيال تنفيذ احكام ما ورد في قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن انهاء الاحتلال لاراضينا، واستعادة وحدة أراضي اذربيجان داخل حدودها المعترف بها دوليًا، وعودة اللاجئين والمشردين داخليًا إلى وطنهم، وبالتالي ضمان السلام والأمن الدائمين في المنطقة، وكذلك القرار الصادر في 14 مارس عام 2014 من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في الأراضي المحتلة باذربيجان، والذي ينص على انسحاب القوات الأرمنية من الأراضي المحتلة..

ووفقًا للمادة رقم 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وعلى الرغم من تمتع أذربيجان من حق الدفاع عن النفس، فقد اتبعت دولتنا دائمًا سياسة سلمية، تلتزم بمبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عالميًا، وتحاول بصبر حل مسألة وحدة ترابها سلمياً..

حررت الدولة الاذربيجانية أراضيها المحتلة من قبل أرمينيا في غضون 44 يومًا من العمليات الهجومية المضادة الناجحة التي نفذتها في الفترة من 27 سبتمبر إلى 10 نوفمبر 2020 من أجل استعادة وحدة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا وإحلال السلام والأمن الدائمين في المنطقة مما مكنها من تنفيذ القرارات الأممية المذكورة بمفردها.

وبتوقيع البيان الثلاثي في 10 نوفمبر 2020، الذي أعلن انتهاء جميع العمليات العسكرية بين أرمينيا واذربيجان، انتهى الصراع تقريبًا. بعد الحرب التي استمرت 44 يومًا، ظهرت فرص جديدة في جنوب القوقاز لضمان سلام مستدام، وتطبيع العلاقات بين الدول وتطويرها وفقًا للواقع الجديد، وحل النزاع طويل الأمد في المنطقة تمامًا، واستعادة جميع العلاقات الاقتصادية وصلات النقل في المنطقة.

إن أذربيجان مستعدة لتطبيع العلاقات مع أرمينيا وذلك على أساس الالتزام الصارم بمبادئ القانون الدولي، ولاسيما السيادة، ووحدة الأراضي، وعدم المساس بالحدود الدولية. نحن ندعو أرمينيا لاحترام هذه المبادئ الأساسية لنشر السلام والأمن والأمان داخل المنطقة، كما ندعوها للامتثال لالتزاماتها الدولية.

ويقوم رئيس الجمهورية إلهام علييف بزيارات منتظمة للأراضي المحررة وقد بدأت بالفعل أعمال الترميم والتعمير. وفي هذا الصدد قال الرئيس إلهام علييف: سنحول كاراباخ إلى فردوس الأرض. وتم بالفعل إصدار جميع التعليمات. ونقوم بجميع الأعمال اللازمة بطريقة مخططة وسنعيش في هذه الاراضي الى الابد.

ومن المتوقع ان تخصص الدولة الاذربيجانية 2.2 مليار منات من ميزانيتها المقررة لعام 2021 لاعادة اعمار قرة باغ. كما أعربت عدد من البلدان الصديقة عن رغبتها في المشاركة في عملية اعمار أراضينا المحررة. في مجال أعمال البناء في قرة باغ، وبدأ بالفعل تعاون ملموس مع شركات أجنبية من تركيا والمجر وإيطاليا وبريطانيا وكوريا الجنوبية.

