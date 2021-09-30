المعارضة والموالاة ومنظومة التفكير في إقليم مضطرب

آراء

لا يختلف اثنان على أن اقليمنا الشرق أوسطي يعاني من الاضطراب المزمن، اضطراب مقسوم على داخله المحتقن، وعلى خارجه المتربص، على داخله العميق، وعلى خارجه المقسوم بدوره على «خارجين» أحدهما يقوده الخارج القريب المتمثل في مشاريع الجوار الاقليمية، وخارجية متمثلة في التدخل الأجنبي بكل صفاته ومواصفاته وأهدافه التقليدية المعروفة.

الاقليم فوق شريحتين من الصفيح الساخن، الشريحة الأولى اما قابعة في حلف غير مرئي مع البعيد «المتمصلح»، وفي الداخل نجد لأنفسنا ملاذات آمنة تحمل أكثر من عنوان، اما موالاة، واما معارضة، اما موالاة تأخذ الشكل المدني أو العسكري، واما معارضة تحمل المصحف الشريف على أسنة الرماح، أما الأيديولوجيات القديمة التي كانت تحركها أيديولوجية «الوجود والعدم» على طريق الليبرالية والحرية وانعدام الثقة في الجميع، الماركسية «الهيجيلية» التي كانت تضع الدين والعقائد السماوية على رف المرحلة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي السابق أصبح الاتجاه الماركسي الاشتراكي بعيدا عن منصات التتويج في بلادنا، تم اضعاف هذا التيار، وتم اجهاض أجنة القوى المنبثقة، وغادر البعض من دون أية ضغوط، الى «ميكيافيلية» اللحظة باحثا عن لقمة عيش أخرى في وطن آخر.

ولا أدري لسوء أو لحسن الطالع كانت دول الخليج بمثابة الوطن البديل الذي يلجأ اليه الثوريون السابقون، أو السياسيون المتقاعدون، أو المفكرون المتنازلون، اشتغلوا بالصحافة، ووزارات الثقافة والجامعات ولم يحملوا فكرهم على أكتافهم الا لكي يوسدوه مثواه الأخير، لم يرسلوا اشعارات لتلاميذهم بالتبني لهذا الفكر، ولم يسعوا الى نصحهم بأن اعتناق ذلك التفكير أو ذاك الا ما قد يدر مالا أوفر، أو يخلق أوطانا أكثر عدلا، أو بلادا أكثر جمالا، تنازلوا عن الرسالة في سبيل المصلحة، وعن الاعتناق من أجل المردود «المؤمن» لمستقبل الأولاد والعائلة شبه المهاجرة، أما الوطن الأصلي فظل مثلما تركه أصحابه يعاني الأمرين من «المتملصين» الجدد، فهم أقل كفاءة من هؤلاء «المدججين بالأيديولوجية»، وأكثر شراسة في الدفاع عن مصالحهم، من هنا انقسم المجتمع بين قدير وفقير، بين المتبقي من «مواطن صالح»، والمشتت من مواطن «مازال البحر أمامه والعدو من خلفه».

بالقرب أو على البعد من هذه الأرضية الرخوة لم تختلف دول المنطقة عن بعضها في شيء، سوى أن اللقمة السائغة في أفواه الجوار المتربص مازالت أكثر ليونة وسهولة في الهضم مما سبق، وأن أشباه المتعففين من الدول الكبرى مازالوا يتحدثون عن التوازن الاقليمي مستبدلين روسيا بالصين، والولايات المتحدة بما خفي لأنه أعظم.

بلادنا أمامها فرصة، أمامها عالم يتناقض في مصالحه، ولا يتحالف الا معها، وأمام جوار لم يعد متصالحا مع ما يرفع من شعارات، دينية، أيديولوجية، أو ميكافيلية، الكل يبحث عن مصلحة اللحظة، عن مردود يمكن فنائه بمرور الوقت، لذلك تعامل الجميع مع جائحة كورونا بأنانية مفرطة، أنا ومن بعدي الطوفان، ربما يكون للهجمة المباغتة للوباء أثرها الفادح على طريقة تفكير الدول، على الضغوط التي تمارسها الشعوب من أجل النأي بالوطن عن التهلكة، وربما يكون للشراكة المجتمعية التي نشأت كتقليد جديد من المعارضة والموالاة بمثابة حجر الأساس الذي يمكن البناء عليه من أجل وطن أكثر اختلاء مع مصالحه، وأقل عداوة مع متناقضاته وشرائعه.

الأكيد أن الجائحة قد كشفت المستور، وعبرت عن نفسها بالقوة التي تستحقها ضرورة اللحظة وبديهيات الأشياء، والأكيد أن الدول التي تستعرض عضلات استباقها العلمي، وقوتها الفارقة التي لم تدعي هذا السبق، ولم تمنح لبلادها ميزة تنافسية نسبية في ابتكار بروتوكولات المواءمة بين ماضٍ أكثر بساطة مما كنا نتصور، وحاضرا أكثر تعقيدا من ذي قبل.

في النهاية لن يصح سوى الصحيح، ولن يحك جلدك مثل ظفرك، وأهل مكة أدرى بشعابها، الوحدة والصراع نظرية عفى عليها الزمن وهلكت بعد أن هلكت الشيوعية في أرض ستالين ولينين، فلا وحدة مع صراع، ولا صراع مع وحدة، نحن نفهم في أن نكون يدا واحدة، أن نكون على قلب رجل واحد، وأن نكون يدا بيد عند مواجهة كوارث الأزمنة، ومنقلب الأوضاع، ولا نفهم بكل تأكيد في التقاء الأضداد، في عناق المتعارضين، لكننا نفهم أيضا في احترام الآخر، في العيش معه بسلام وتسامح، في التعاطي مع معتقده الشخصي بكل ايمان بحرية العقيدة، وسلامة مقصدها.

هي خيط رفيع بين كل ما يمكن أن يكون ممكنا، وكل ما يمكن أن يكون مستحيلا، بالنتيجة لا المعارضة التقليدية نجحت في الماضي، ولا الموالين الشكليين حققوا أهدافهم في المستقبل، فما نراه على ساحة الاقليم هو صراع قوى منبته خارجي، وجذره في الهواء.

