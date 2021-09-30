العودة إلى مدرسة الالتزام

آراء

ظاهرة غزارة الانتاج الأدبي في حاضر الوطن العربي كله، شعرا ورواية على الأخص، أصبحت تفرض نفسها، ما يستدعي طرح أسئلة وملاحظات بشأنها. وهي أسئلة ونقاشات ليست بالجديدة، ويتكرر طرحها بين الحين والآخر، ولكن لا تستقر الاجابات على حال مقبول متجذر.

نحن نشير هنا الى المطلوب من الانتاج الأدبي: أن يكتفي بأن يكون متجليا جماليا وابداعا في عرض نفسه فقط، أم أنه يحتاج ايضا أن تكون له وفيه اهتمامات والتزامات اجتماعية وسياسية يتطلبها واقع الشعوب والمجتمعات التي ينتمي لها الأديب؟

لقد طرح هذا الموضوع بقوة وجدية في الوطن العربي في الخمسينيات من القرن الماضي، تأثرا بما طرحه الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر من أن قيمة النتاج الأدبي الكبرى تكمن في مدى تعبيره عن قضايا وهموم وتطلعات الانسان ومجتمعه وليس في جماليته الذاتية. ومن الخمسينيات وحتى الثمانينيات ظلت تلك المدرسة هي السائدة. ولكن عند تراجع المد الاشتراكي والايديولوجيات الثورية، وبدئ صعود النيولبرالية انعكس الوضع في ساحة الأدب كما تراجع في كثير من حقوق التعبير الفكري والفني.

الآن وقد تكشف للعالم من حولنا ما طرحته تلك النيولبرالية من ثقافة مسطحة تنادي بالحرية الفردية الأنانية المهووسة بالاستهلاك المادي والمعنوي النهم، ومن صراعات تجارية مجنونة، ومن اهمال التوازن وسلامة للبيئة، ومن هيمنة لرأس المال على السياسة والثقافة والاعلام ... الآن وقد تكالبت قوى الاستعمار والصهيونية العالمية وأنظمة الاستبداد والفساد على تمزيق الوطن العربي والمجتمعات المدنية في غالبية الأقطار، وعلى تأجيج الصراعات والمطالب الطائفية والقبلية والمناطقية، وعلى تنفيذ حصارات اقتصادية غير انسانية على أي قطر عربي لا يقبل بالخضوع لارادة هذه الجهة الخارجية أو تلك... الآن وكل هذا يحدث من حولنا وفي حياتنا العربية اليومية، يحق لنا أن نعيد طرح موضوع التزام الأديب والفنان والمفكر والاعلامي ورجل الدين بادخال الجوانب الاجتماعية والمعيشية للفرد والأخطار القومية الوجودية للأمة والوطن الكبير في كتاباتهم وخطاباتهم وابداعاتهم التعبيرية.

توعية الفرد والمجموع بكل ما يحيط بهم، وتجييشهم ضد كل أنواع الأخطار المهددة لمستقبلهم يجب أن يكون جزءا من كل انتاج ونشاط في كل حقول الحياة العربية.

هذا لا يعني اطلاقا التهاون في الجوانب الجمالية والحرفية الصارمة والمستويات التكوينية العالية، إذ من المؤكد أن الفرد والجماعات يطلبون توفر الجانبين في كل انتاج. ولعل أصدق ما يؤكد ذلك، على سبيل المثال، كيف تحفظ وتردد الأجيال، عبر العصور، أبيات شعر المتنبي التي يتحقق فيها جانبا الجمالية والمعاني الفكرية والسلوكية، في حين يبقى شعره الجمالي فقط غير متداول بنفس الانتشار والاستشهاد.

في اللحظة الحالية التي تجري فيها محاولات تمييع الذاكرة العروبية الجمعية، والاستخفاف بالمشاعر والشعارات القومية الوحدوية، وتجييش كل ما يشوه التاريخ ويؤجج الصراعات، أصبحت الحاجة ملحة للعودة الى مدرسة الالتزام تلك من أجل مساندة الوعي الفردي والجمعي وتنشيطه لمواجهة حملات اعلامية وثقافية هائلة تسعى الى ادخال الجهل واليأس والاستسلام في أذهان وقلوب وأرواح شابات وشباب الأمة العربية.

أنها مسؤولية تاريخية يتحملها أصحاب الفكر والأدب والفن والاعلام.

