أمير العطاء يوجِّه بإقامة حوار وطني

الأولى

وجَّه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الى اقامة حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية، متطلعاً سموه إلى أن يحقق هذا الحوار أهدافه المنشودة لتعزيز مسيرة العمل الديموقراطي الذي هو محل الفخر والاعتزاز لدى الجميع وذلك في إطار التمسك بالدستور والثوابت الوطنية.

وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله أمس أن صاحب السمو أمير البلاد وجه إلى حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه جميع الطاقات والإمكانيات لخدمة الوطن العزيز ونبذ الخلافات وحل جميع المشاكل وتجاوز العقبات التي تحول دون ذلك خدمة للمواطنين الكرام ورفعة راية الوطن العزيز ومكانته السامية.



وأكد العبدالله أن سمو أمير البلاد يتطلع إلى أن يحقق هذا الحوار أهدافه المنشودة لتعزيز مسيرة العمل الديموقراطي الذي هو محل الفخر والاعتزاز لدى الجميع وذلك في إطار التمسك بالدستور والثوابت الوطنية.

واختتم العبدالله البيان بالقول: حفظ الله تعالى الكويت وشعبها الكريم وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد.

نيابيا، لاحت بارقة الأمل في وجوه النواب على وقع دعوة سمو امير البلاد لعقد حوار وطني يجمع السلطتين، وسط تفاؤل بتغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن القضايا الخلافية وعودة السياسيين من الخارج والتهدئة والتوحد والتعاون.



وفي هذا الصدد، أكد نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي أن توجيه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد إلى اقامة حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية تهيئة الأجواء لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون ونبذ الخلافات وتوجيه الطاقات لخدمة الوطن خطوة مباركة تستوجب علينا جميعا اعانة صاحب السمو أمير البلاد على تحقيق اهدافها.

وقال الشحومي في تصريح له أمس: سمعا وطاعة يا صاحب السمو، ان توجيهكم السامي لاقامة حوار وطني سيجد منا كل التأييد والدعم لتحقيق ما يطمح له سموكم من العمل أولا وأخيرا لخدمة البلاد وتوجيه جميع الجهود والاخلاص من أجل تطور ورفعة الكويت. وأضاف الشحومي ان المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع نبذ الخلافات والعمل على استقرار الأوضاع العامة في البلاد وخاصة فيما يتعلق بعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتسليط جميع الجهود المخلصة من أجل تنمية البلاد وتطويرها والانطلاق نحو أفق واسع من تحقيق الطموحات والانجازات.



وأكد الشحومي ان التوجيهات السامية دائما ما تصب في صالح الوطن والمواطنين الذين هم أولى أولويات القيادة السياسية المتمثلة في سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظهما الله ورعاهما، مشيرا الى أنه يستوجب على الجميع ادراك تحديات المرحلة المقبلة والتي نحتاج فيها الى ان نجتمع على كلمة سواء من أجل رفعة وازدهار الوطن. من ناحيته قال النائب اسامة الشاهين إن الحوار الوطني دعوة كريمة من أمير كريم، معتبرا انها فرصة لتعزيز مسيرة العمل الديموقراطي والتمسك بالدستور والثوابت الوطنية.



من جانبه عبر النائب فرز الديحاني عن شكر سمو امير البلاد لدعوته الكريمة الى عقد حوار وطني بين السلطتين، مؤكدا أن الدعوة الكريمة تأتي لطي كل ملفات الاختلاف في وجهات النظر لتعزز الجهود التي كنا ومازلنا ماضون بها ومنها عودة اخواننا المهجرين.



وقال النائب خليل الصالح: خطوة مباركة من صاحب السمو أمير البلاد وندعو جميع الأطراف إلى تحمل المسؤولية الوطنية والسياسية للظرف الراهن والسعي إلى حوار بناء، وتغليب المصلحة الوطنية.

من جهته اعتبر النائب عبدالله الطريجي الدعوة السامية خطوة مهمة من أجل رأب الصدع وتوحيد الجهود والتوصل إلى توافق يحقق المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية أو أجندات خاصة عانت منها الكويت في الآونة الأخيرة.

وعلق النائب اسامة المناور بالقول: الحمد لله الذي وفّق صاحب السمو لذلك، فالحوار الوطني برعايته في هذه المرحلة ضرورة، والثقة بسمّوه تجعل الجميع متفائلا بحلحلة أمور مهمّة ينتظر الشعب الكويت نتائجها.

من جانبه، رحب النائب فايز الجمهور بتوجيه صاحب السمو بحوار يجمع بين السلطتين، متمنين ان تتحقق فيه تطلعات الشعب، وإغلاق الملفات المختلف حولها ودفع الجهود لعودة اخواننا المهجرين.

وعلق النائب د. عبيد الوسمي على الدعوة بقوله ان الكويت لا تفاوض الكويت، نحن سنضع باشراف الامير وتكليفه كل التصورات التي تعبر عن مصالح الدولة وشعبها وتزيل كل اسباب الخلاف والاختلاف وتصحح المسارات الخطأ، فالكويت قبل الجميع وفوق الجميع.



بدوره، قال النائب محمد الراجحي إن الحوار الوطني دعوة كريمة من والد كريم وفرصة تاريخية نتطلع من خلالها لحل جميع الملفات العالقة وعودة اخواننا المهجرين والعمل لما فيه صالح البلاد والعباد.

ورحب النائب حمد المطر بدعوة سمو الأمير لإجراء حوار وطني شامل يعمل على معالجة القضايا الشائكة وطي صفحة الماضي، وكلنا ثقة بأن يكون العفو الكريم في المقدمة. وفي ذات السياق، قال النائب خالد عايد: ‏نُحيي ونعظم توجيهات صاحب السمو بعقد حوار وطني شامل لتهيئة الأجواء وتوحيد الجهود وتعزيز التعاون.