السفير العراقي: مباحثات بين الكويت وبغداد حول ترسيم الحدود البحرية

الأولى

كشف السفير العراقي لدى البلاد المنهل الصافي عن عقد الاجتماع الثاني للجنة الفنية والقانونية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين بلاده والكويت ما بعد النقطة 162 في النصف الثاني من نوفمبر المقبل بالكويت. وقال لـالنهار: بعد المباحثات التي اجرتها اللجنة في بغداد بداية سبتمبر الحالي قرر الجانبان عقد اللقاء الثاني بالكويت لاستكمال المباحثات، لافتا الى ان الجانبين وضعا خارطة طريق للتفاوض حول هذا الموضوع.

واعرب الصافي عن تفاؤله لما تسفر عنه نتائج المباحثات حول هذا الملف، لافتا الى ان تشكيل وانعقاد هذه اللجنة جاء نتيجة للزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى الكويت.

وعن بدء عودة المشاركين في اربعينية سيدنا الحسين قال: ان بدء عملية العودة ستنطلق اليوم الخميس وتستمر 3 ايام، وذكر ان ما يقارب 2000 شخص شاركوا في الاربعينية حيث اصدرت السفارة 1000 تأشيرة والـ1000 الاخرى كانت عن طريق حملات دينية.

وثمن مجددا تعاون السلطات الكويتية مع السفارة وتقديم جميع التسهيلات للمشاركين في هذه المناسبة الدينية.