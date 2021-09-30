سمو الأمير استقبل ولي العهد والغانم والخالد

وطن النهار

استقبل صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. واستقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان عبر فيها جلالته عن خالص تهانيه وصادق تمنياته بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم سائلا المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق لدولة الكويت المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية شكر لجلالته عبر فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما أبداه من صادق التهاني ومن طيب المشاعر بهذه المناسبة مبتهلا سموه إلى الباري -جل وعلا- أن يمتع جلالته بوافر الصحة وتمام العافية وأن يحقق لسلطنة عمان وشعبها الكريم كل الرقي والنماء في ظل القيادة الرشيدة لجلالته.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من أخيه محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم، مؤكدا الحرص على تطوير وتعزيز العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية وبدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الكويت. هذا وقد بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر جوابية للرئيس الموريتاني ضمنها سموه بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من مشاعر أخوية طيبة ومن تمنيات صادقة بهذه المناسبة، مشيدا سموه بأواصر العلاقات الوطيدة التي تجمع الكويت والجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة سائلا سموه المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يحقق للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة كل الرقي والازدهار. وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولجميع أفراد الأسرة الملكية بوفاة عمته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مليكة، سائلا سموه الباري -جل وعلا- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهمهم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تعزية مماثلتين.