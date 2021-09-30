كندا شكرت الكويت على دعم خطة الإجلاء من كابول

وطن النهار

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الوطني الكندي هارجيت سينغ ساجان الذي أعرب فيه عن شكر وتقدير بلاده للكويت على ما قامت به من جهود وما قدمته من دعم ومساندة خلال عمليات الاجلاء التي تمت من العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي أمس الأربعاء ان الشيخ حمد الجابر عبر بدوره عن شكره وتقديره لوزير الدفاع الوطني الكندي على هذا الاتصال الذي يعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين الصديقين وحرص الطرفين على تعزيزيها وتطويرها.

وأضافت أنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا التي تهم الجانبين ومناقشة أهم المستجدات الراهنة على الساحتين الاقليمية والدولية اضافة الى بحث سبل تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين.

