وزير الخارجية ونظيره الجزائري ينسقان للقمة العربية المقبلة

وطن النهار

يغادر وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر الى العاصمة الجزائرية في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الجزائري رمطان لعمامرة. وتأتي الزيارة في اطار التشاور بين البلدين والتنسيق للقمة العربية المزمع عقدها في الجزائر. ومن المتوقع ان تعقد القمة العربية في نوفمبر المقبل غير انه لم يتم تحديد موعد نهائي لها حتى الان. ويتوقع كذلك عودة سورية الى الجامعة وفق الاقتراح الذي قدمته الجزائر ودعمته دول عربية اخرى، حيث عقد وزير الخارجية السوري اجتماعات عدة كان ابرزها مع وزير الخارجية المصري سامح شكري فضلا عن عودة الطيران المباشر وفتح الحدود بين سورية والاردن، وجميعها بوادر ايجابية لعودة سورية الى مقعدها في الجامعة العربية. من جانب اخر، تسلم وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر نسخة من اوراق اعتماد سفير جمهورية التشيك المعين لدى الكويت ياروسلاف سيرو. وتسلم الناصر نسخة من اوراق اعتماد سفير مملكة بلجيكا المعين لدى الكويت مارك ترنتسو. كما تسلم الناصر نسخة من اوراق اعتماد سفير جمهورية رومانيا المعين لدى الكويت موجوريل ايوان ستانسكو. وتسلم الناصر نسخة من اوراق اعتماد سفير جمهورية غانا المعين لدى الكويت الحاج ابوبكر صادق عبدالله. وتمنى وزير الخارجية خلال اللقاء للسفراء الجدد التوفيق في مهام عملهم.

