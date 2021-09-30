الحكومة: متفائلون بتعاون إيجابي بين السلطتين

وطن النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً امس في موقع مشروع ميناء مبارك الكبير برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد حيث أحاط سموه المجلس علماً بالتوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لعقد حوار وطني يجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه جميع الطاقات والإمكانيات لخدمة الوطن العزيز، ونبذ الخلافات وحل كل المشاكل وتجاوز العقبات التي تحول دون ذلك وخدمة المواطنين ورفعة لراية الوطن العزيز ومكانته السامية. وقد أعرب مجلس الوزراء عن أسمى معاني التقدير والامتنان للتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير، معرباً عن مشاعر الارتياح والتفاؤل لبدء مرحلة جديدة من العمل الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل ما جُبل عليه المجتمع الكويتي من قيم ومبادئ راسخة وروح المسؤولية ضمن إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وكل ما من شأنه التوفيق فيما يعود على هذا البلد الطيب وشعبه الوفي بالخير والتقدم والاستقرار. وبحث مجلس الوزراء مسيرة العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة، والسبل الكفيلة بإزالة كل العوائق وأوجه القصور التي تحول دون تحقيق التعاون الحقيقي المنشود بين السلطتين وكذلك آلية العمل الكفيلة بتجسيد التعاون مع مجلس الأمة وتكثيف العمل الجاد لترسيخ أسس الديموقراطية وحماية مسار العمل البرلماني، والعمل كفريق واحد لمواجهة جميع التحديات التي تواجه البلاد على مختلف الأصعدة والمجالات ودفع مسيرة البناء والتنمية وتسريع الإنجاز للمشاريع التنموية والارتقاء بخدمات المواطنين وكل ما فيه مصلحة الوطن في الحاضر والمستقبل.

من جانب آخر وفي ضوء اهتمام وحرص سمو رئيس مجلس الوزراء على المتابعة الشخصية لاستكمال تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ووضعها موضع التنفيذ، وعلى هامش الزيارة التي قام بها سموه والوزراء لموقع مشروع ميناء مبارك الكبير، فقد اطلع سموه والوزراء خلال الجولة على مختلف المرافق والمنشآت التي شملها المشروع واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمته وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمسؤولين عن المشروع حول مكونات المشروع والمراحل التي تم إنجازها. وقد عبر المجلس عن شكره وتقديره للجهود المبذولة لإنجاز هذا المشروع الحيوي الذي من شأنه إحياء وتنمية جزيرة بوبيان، وتعزيز دور دولة الكويت كمحطة رئيسة في منظومة النقل الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى منافع هذا المشروع الاستراتيجية والاقتصادية وأهميته لدولة الكويت واقتصادها الوطني. وفي نطاق استكمال متابعة خارطة طريق تنفيذ بعض المشاريع، ناقش المجلس توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مشروع الاستثمار في مواقع جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح بما فيها الجزيرتان الإصطناعيتان وأحيط المجلس علمًا بالإجراءات التي قام بها فريق العمل المكلف بالإشراف على الإجراءات اللازمة لطرح وترسية المشروع وتسهيل كل الإجراءات المتعلقة به حيث تم طرح المشروع بمزايدة عامة.

وتدارس مجلس الوزراء مشروع تطوير جزيرة فيلكا، وقرر تكليف الوزير المشرف على جهاز تطوير مدينة الحرير «الصبية» وجزيرة بوبيان بوضع التصورات المناسبة والآلية الفاعلة لإدارة وتطوير وتنمية الجزر الكويتية، والسبل الكفيلة بجعلها مـعـلـمًـا سياحيًـا جاذبًـا للزوار.

