خطوة إلى الوراء.. منع دخول الجماهير ملاعب كرة القدم!

وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة للرياضة منع دخول الجماهير لجميع الملاعب الرياضية لكرة القدم وذلك لحين وضع خطة متكاملة لحضورهم من قبل اتحاد كرة القدم تتماشى مع تعليمات السلطات الصحية لضمان سلامة مرتادي منشآتها.

وأكدت الهيئة في بيان صحافي امس الاربعاء حرصها على تطبيق جميع الاشتراطات الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بكل المنشآت الرياضية مبينة ان هذا القرار «جاء على خلفية ما شهدته مباراة القادسية والعربي في قبل نهائي كأس سمو الأمير من عدم الالتزام بنسبة الحضور الجماهيري وعدم تطبيق التباعد الجسدي». واضافت الهيئة انها قامت بمخاطبة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالملاحظات المرصودة في المباراة السابقة وإبلاغهم بمنع الحضور الجماهيري في الملاعب للمباريات المقبلة لحين الاتفاق على تنفيذ خطة واضحة بهذا الشأن تتناسب مع تعليمات السلطات الصحية في البلاد.

وافادت بأنها ستعقد اجتماعا تنسيقيا مع اتحاد كرة القدم يوم الاحد المقبل للاطلاع على خطة الاتحاد الخاصة بالحضور الجماهيري والتنسيق بشأنها، مهيبة بجميع الهيئات الرياضية الالتزام بالتعليمات الصحية واتباع جميع الاجراءات الاحترازية للمحافظة على صحة الجميع.

