الشباب: سمو الأمير «أبونا» العود

وطن النهار

احتفى المواطنون بمناسبة مرور عام على تولي حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد مقاليد الحكم خلفا لاخيه المغفور له الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد طيب الله ثراه، عرف صاحب السمو بأمير التواضع والاهتمام بالقضايا الانسانية التي تهم المواطنين وخصوصا فئة الشباب.

الشباب رأوا في سموه الاب الروحي لهم ونصيرهم في ظل الظروف الصعبة، حيث اكدوا ان الامن والامان والاستقرار الذي حرص عليه سموه هو اللبنة الاولى لتنمية البلد وجعلها بيئة خصبة للنجاح.

«النهار» استطلعت اراء الشباب واستشعرت مشاعر الحب والوفاء تجاه قائدهم اذ اوضحوا انهم يعيشون في نعمة كبيرة تغبطهم عليها شعوب العالم.

تحديات محلية وخارجية

الاختصاصية النفسية حوراء دشتي قالت: نبعث باسمنا بأسمى التهاني الى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد بذكرى توليه الحكم ونشكره على دعمه اللامحدود واهتمامه الكبير بمواجهة كل التحديات والأوقات الصعبة التي مرت بها البلاد وحرصه الدائم على ارساء سفينة الأمان محليا وخارجيا والذي أثمر عن سلسلة من الانجازات التي تمثل اضافة نوعية مشرفة لرصيد الكويت تحقيقا للتطلعات التنموية المنشودة.

واشادت بالتوجيهات المتوالية في الحفاظ على المصالح العامة واستقرار الأوضاع المعيشية والتقريب بين أبناء الشعب بمختلف أطيافهم تحت راية حب الوطن والوحدة الوطنية ونزع ما سوى ذلك من أسباب التفرقة والمشاحنات المذمومة بالوقوف يدا بيد نحو الاعلاء من اسم الكويت دوليا وعالميا كما هو معروف عنا ومتجذر بنهجنا الديموقراطي ووعينا بدورنا المتكامل كقيادة حكيمة وشعب وفي..

وقالت: أسأل المولى عز وجل أن يمد في عمر سموه وأن يلهمه الى المزيد من أسباب التوفيق في نهضة وطننا الحبيب.

خير خلف

بدورها قالت الناشطة التربوية أ. اشواق العنزي: نبارك لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح مرور عام على توليه مقاليد الحكم، حيث تولى سموه مقاليد الحكم في يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر من عام 2020 عقب الاعلان عن وفاة أخيه المغفور له سمو الامير الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله تعالى.

واضافت: عرف عن سموه مواصلته لسياسة سلفه القائمة على الوساطة بين المتنازعين وتجنب الانخراط في النزاعات الاقليمية بل الدعوة لحلها سلميًا.

سائلة المولى تعالى دوام التوفيق والسداد ومتمنية للكويت المزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.

فترة صعبة

بدورها قالت الناشطة الاجتماعية: افراح الخراز ان امير التواضع صاحب الابتسامة الصادقة الشيخ نواف الصباح حفظه الله ورعاه هو خير خلف لخير سلف، تولى الحكم في فترة صعبة وحساسة للعالم كله بسبب جائجة كورونا نواصل المسيرة بقوة وثبات حرص على تقديم الافضل للشعب وللعالم من دعم مادي ومعنوي واليوم نواصل المسيرة باستكمال سموه عامه الاول المكلل بالنجاحات.

وزادت: تزداد الكويت قوة بولي عهدها الشيخ مشعل شخصية قيادية بارزة وهو سند لاميرنا بهم نشد عضدنا ونصبح اقوى وافضل دمتم للكويت ودامت الكويت بكم.

قيادة حكيمة

قالت الحكم الدولي في رياضة حمل الاثقال الناشطة اشواق العطار ارفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم، واوضحت ان القيادة الحكيمة في ظل سمو الامير وولي عهده الرشيد تعاملت مع الظروف السياسية والاقتصادية بحكمة بالغة ودعمت المواطنين بكل ما تستطيع ماديا ومعنويا. واشارت الى ان ما يحصل عليه المواطن من دعم وامتيازات يعتبر من الدول الافضل في العالم وقد اسهمت الحكومة في تأجيل القروض لعام كامل تقريبا الامر الذي خفف عن كاهل المواطنين بالاضافة الى دعم المشاريع الصغيرة والمستثمرين لافتة الى ان الكويت من الدول السباقة في توفير التطعيمات الخاصة بـ«كورونا» والوصول الى نسبة عالية من التغطية للمواطنين والمقيمين.

طموحات شبابية

من جانبها هنأت رئيس فريق كويتي بالقمة التطوعي مناير العنزي هنأت بدورها سمو الامير الشيخ نواف الاحمد الصباح والقيادة الحكيمة بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الكويتيين والمقيمين، مؤكدة اعتزازها بالقيادة الرشيدة التي لم تكن في يوم بعيدة عن الشباب بل دائما تعاني معاناته وتسعى لمواكبة طموحاته. وقالت ان سمو الامير هو الاب الروحي للشعب وحامي حماه والمحافظ على ثرواته ودائما ما يسعى الى توفير حياة كريمة لهم وتوفير كل الاحتياجات التي تحقق الرفاهية والاستقرار مستقبلا متمنية من الله لسموه دوام التوفيق وتمام العافية.

