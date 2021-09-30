محافظ العاصمة: سمو الأمير يقود البلاد إلى التقدم والازدهار

وطن النهار

بعث محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد برقية تهنئه الى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم بالبلاد.

قال فيها «يشرفني ببالغ السرور وعظيم الامتنان أن أرفع لمقام سموكم أسمي آيات التهاني وازكى التبريكات بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموكم مقاليد الحكم في البلاد». وأضاف «وبكل الفخر ووافر التقدير أؤكد لسموكم عميق الاعتزاز بقيادتكم الحكيمة لمواصلة مسيرة الخير والازدهار في بلدنا العزيز تحقيقاً لأماني وتطلعات شعبكم الوفي وأسأل المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على سموكم وأنتم في أتم الصحة والعافية، وأن يعينكم بقوته وتوفيقه ويكلل بالنجاح جهودكم، وأن يضيء بالحق دربكم.

وختم الخالد برقيته بدعوة المولى -عز وجل- بأن يجعل التوفيق والسداد حليفكم في سبيل الاضطلاع بمسيرة التنمية والاصلاح في جميع مناحي الحياة بلوغاً لما تصبون اليه من علو ورفعة لديرتنا الغالية، وأن تتبوأ المكانة اللائقة بين الأمم في ظل قيادتكم الحكيمة حفظكم الله ورعاكم.

