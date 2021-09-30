«فنار»: صاحب السمو ينشر الإنسانية

وطن النهار

هنأ مركز الكويت لتوثيق العمل الانساني «فنار» صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بمناسبة الذكرى الأولى على تولي سموه مقاليد حكم البلاد.

وبهذه المناسبة أعرب رئيس المركز د. خالد الشطي وجميع العاملين بالمركز عن خالص التهنئة لسموه بعد مرور عام على توليه الحكم عقب وفاة أمير الكويت الراحل «قائد الانسانية» الشيخ صباح الأحمد- طيب الله ثراه.

وقال الشطي إن سمو الأمير استمر على نهج وسياسة الكويت في تفعيل العمل الانساني والدبلوماسية الوقائية واشاعة السلام ومد يد العون والمساعدة لدول العالم المتضررة بسبب النكبات والمجاعات الناجمة عن الكوارث الطبيعية والحروب والصراعات، وهو أمر ليس بغريب على سموه. وأشار الى أن سمو الشيخ نواف الأحمد- حفظه الله ورعاه، حينما كان نائبا لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد- طيب الله ثراه أمر في 5 أغسطس 2020 بتقديم مساعدات طبية عاجلة لمتضرري انفجار مرفأ بيروت وهي أول مساعدة دولية تصل الى لبنان الشقيق.

وزاد عقب تولي سموه الحكم أكد تمسك الكويت بدورها الريادي في رأب الصدع بين المتخاصمين واعادة اللحمة للبيت الخليجي، وقام بمساعيه في قمة العُلا لاجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس دول التعاون الخليجي التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبيّن أن هناك العديد من الانجازات في مجال العمل الانساني في عهد سموه، منها اختياره رئيسا فخريا لجمعية الهلال الأحمر في 13 أكتوبر 2020 خلفا للأمير الراحل، ونُفّذت في عهد سموه حملة شاحنات نواف الخير والعطاء لاغاثة الأشقاء في سوريا واليمن، التي نظمتها جمعية السلام للأعمال الانسانية والخيرية في 15 يناير الماضي، كما قامت الجمعيات الخيرية الكويتية بتدشين حملة فزعة للأقصى في 19 مايو الماضي، لجمع 100 مليون دولار لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين من خلال 30 جمعية خيرية كويتية بعد اعتداء الكيان الصهيوني على حي الشيخ جراح في فلسطين.

وأوضح الشطي أنه حينما اندلعت حرائق الغابات في تركيا واليونان في أغسطس الماضي، قامت الكويت بتعليمات من سمو الأمير بارسال فرق اطفاء كويتية مكونة من 90 إطفائيا من أبناء الكويت ومعهم معداتهم، والذين سطروا أروع البطولات في اطفاء الحرائق، كما منحت الكويت تركيا 6 آليات اطفاء وقامت بارسال آليات وأجهزة ومعدّات للمساهمة في اطفاء الحرائق في كل من الجزائر وتونس التي اندلعت في أغسطس 2021م. وفي ختام تصريحه، دعا الشطي العلي القدير لسموه بموفور الصحة والعافية، وأن يلهم سموه التوفيق والسداد والرشاد لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ الله سبحانه وتعالى الكويت وشعبها وحكامها وكل من يعيش على ثراها من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار ومواصلة عمل الخير الذي يقي مصارع السوء والآفات، في ظل قيادة أمير البلاد وولي عهده الأمين.

