سياسيون مصريون: الأمير يقود الكويت لمزيد من النمو

وطن النهار

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مرت أمس الذكرى الأولى على تولي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم، لاستكمال مسيرة النجاح على درب سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.

«النهار» استطلعت آراء خبراء مصريين حول قيادة سمو الأمير، فأكدوا استمرار القيادة الحكيمة للكويت في عهد سموه، وأن الكويت تسير بخطى ثابتة في عهد سموه لمزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وثمنوا استقرار علاقات البلدين مصر والكويت في عهد سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، مشيرين إلى أن الكويت نجحت في عهد سموه في تجاوز الصعاب سواء سياسياً أو اقتصاديا.

وأشاد الوزير مفوض دكتور عبد العزيز حماد رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، بالقيادة الحكيمة التي تتمتع بها الكويت في عهد سمو الأمير نواف الأحمد، موضحاً أن سمو الأمير يسير على درب ونهج سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- حيث لم تتغير السياسة الخارجية المتزنة للكويت بعد رحيل سموه.

وثمن رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، حرص سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، على استمرار نفس السياسة الخارجية للكويت بعدم التدخل في شؤون الآخرين، واحترام سيادة كل دولة، موضحاً أن الكويت تسير لمزيد من الاستقرار على جميع الأصعدة داخلياً وخارجياً في عهد سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

وأكد أن الدور الريادي للكويت في المنطقة، مستمر في عهد سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، موضحاً أن الكويت دائما حاضرة وبقوة لإيجاد أي مخارج لأزمات المنطقة.

ويتفق معه في الرأي النائب المصري طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، موضحاً أن الدور الريادي المعروف دائما عن الكويت مستمر ولم يتوقف مع سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، مشيراً إلى أن سموه تولى مقاليد الحكم في فترة صعبة جاءت بالتزامن من ذروة موجة كورونا ونجح سموه بفضل حكمته وقيادته الرشيدة في التعامل معها وتجاوزها.

وقال إنه على مستوى العلاقات النيابية بين البرلمان المصري ومجلس الأمة الكويتي، فتسير العلاقات لمزيد من القوة والاستقرار في عهد سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، موضحاً أن هناك زيارات كثيرة ومتبادلة من المجلسين تعكس مدى قوة تلك العلاقات، وآخرها زيارة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، لأروقة البرلمان المصري ولقائه رئيس البرلمان المصري المستشار دكتور حنفي جبالي، وهو ما يؤكد وعي سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بأهمية استقرار العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وثمن طارق الخولي، القيادة الحكيمة لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، في تجاوز الصعاب وخاصة محاولات البعض من جماعات الشر وعلى رأسهم جماعة الإخوان، الذين حاولوا تعكير صفو علاقات مصر والكويت وإشعال الفتنة بترويج الاشاعات، مشيراً إلى أن حكمة وقيادة سموه نجحت في استقرار العلاقات المصرية الكويتية.

من جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي المصري د. طارق فهمي أن الاستقرار السياسي الذي نجح سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، في توفيره للكويت وهو ما ساعد بالفعل في استقرار سياسي لمنطقة الخليج لأن الكويت دولة كبيرة وقوية في المنطقة، أمر يحسب لسمو الأمير، خاصة أن الظروف الذي تولى فيها مقاليد الحكم كانت صعبة وما زالت ولكنه نجح بفضل القيادة الحكيمة وسار بالفعل على درب سابقه سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.

وقال إن سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، نجح في احتواء الأزمة العربية - القطرية بفضل حكمته واستكمل جهود سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، موضحاً أن السياسة الخارجية للكويت لم تتغير على الإطلاق في عهد سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث لم تعلن الكويت او تصدر أي تصريح يتعارض مع تلك السياسة القائمة على مبدأ ثابت وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادة الآخرين.

وثمنت النائب المصرية غادة عجمي العلاقات المصرية - الكويتية في عهد سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، والرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن تلك العلاقات مرت باختبار صعب من خلال محاولات جماعات الإرهاب وقوى الشر لتعكير صفوها، إلا أن القيادة الحكيمة والوعي الشعبي كان أكبر من تلك المحاولات الفاشلة.

وأشادت بالدور الكويتي الكبير في دعم المشروعات المصرية وخاصة مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء، موضحة أن الصندوق الكويتي للتنمية والإنماء يمول العشرات من المشروعات التنموية المصرية الكبرى، وهو ما يعكس مدى حرص ووعي سمو الأمير، على استقرار وقوة العلاقات المصرية الكويتية.

وفيما يتعلق بالأداء الإعلامي للكويت في عهد سمو الامير الشيخ نواف الأحمد، أشادت أستاذ الإعلام المصري د.ماجي الحلواني، بمساحة الحرية التي تتمتع بها وسائل الإعلام الكويتية سواء مسموعة أو مقروءة أو مرئية في الوقت الحالي، موضحة أن تلك المساحة ترجع أيضاً إلى حكمة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وحرصه على ذلك.

وثمنت قوة العلاقات المصرية - الكويتية، موضحة أن الزيارات الرسمية بين البلدين كثيرة وفي مجالات عدة كما أن الرسائل الخطية التي يحرص على إرسالها سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، إلى شقيقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعكس مدى وعي قيادته بأهمية استقرار علاقات البلدين الكبيرين بالمنطقة، خاصة أن المنطقة تمر بظروف صعبة.

وقال النائب المصري عن المصريين بالخارج عمرو هندي، إن هناك طفرة حقيقية في العلاقات المصرية الكويتية في عهد سمو الأمير نواف الأحمد، وذلك من خلال الزيارة الرسمية من قبل البلدين، والتي تأتي تأكيدا للعلاقات الوطيدة بين الدولتين، والروابط المتجذرة بين الشعبين الشقيقين، وما تستند إليه من أسس متينة لأواصر التاريخ المشترك.

وأشاد بتعامل الكويت، مع الجالية المصرية هناك، موضحاً أن الجالية المصرية بالكويت تنعم بالاستقرار، وهو ما يعكس مدي علاقات البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.

