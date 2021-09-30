بيجول الأنبا بيشوي: الأمير معزز للفضائل والقيم النبيلة وراعٍ حكيم

وطن النهار

عبر راعي الكنيسة القبطية المصرية في الكويت القمص بيجول الانبا بيشوي عن خالص التهاني لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد امير البلاد بمناسبة مرور عام على تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد.

وقال القمص بيجول في تصريح له: كثيرة هي المشاهد التي نستحضرها في هذه المناسبة، يأتي على رأسها ذلك الاجماع الجميل من شعب الكويت على اختيار سمو الشيخ نواف الأحمد أميرا للبلاد وقائداً للسفينة، وثانيها هو مشهد انتقال مسند الإمارة لسموه، خلفاً للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، في اجراءات سلسة وتوافقية وراقية تعكس الطبيعة التي نشأ عليها هذا الشعب الأصيل وتقاليده الرصينة ومستوى التفاهم بين جميع اطيافه كما يبين بشكل جلي اتحاد الرؤية بين الشعب وقيادته، وهو مشهد لطالما عبرت كثير من الدول والدوائر العالمية عن اعجابها به واثنت عليه، كما ان هذين المشهدين يصطحبان معهما مسيرة حافلة من العمل والعطاء لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد -حفظه الله ورعاه- مسيرة امتدت على مدار اكثر من خمسة عقود قدم خلالها اضافات بالغة الاهمية في كل المواقع التي تبوأها، وقد عرف عن سموه خلالها اتسامه بالحكمة والاخلاص والكفاءة والتفاني وحرصه الشديد على مصلحة الكويت وأمنها واستقلالها بالاضافة الى اهتمامه الواضح بتعزيز الفضائل والقيم النبيلة، كما انه في كل الاوقات نجده قريباً من ابناء شعبه، لذلك فان الكويت في عهده الميمون على موعد مع انجازات تنموية رائعة تواصل وتكمل جهود حكامها السابقين، وهنا نستذكر بوفاء وعرفان عظيمين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، الذي سجل بأحرف من نور مسيرة حاكم احبته وقدرته كل الشعوب العربية، وسوف تبقى ذكراه في عقولنا ومكانته في قلوبنا مهما طال الزمن.

وأضاف القمص بيجول الأنبا بيشوي: نهنئ الكويت وشعبها بهذه المناسبة الكريمة، ونعبر عن تقديرنا الكبير لدورها المهم والمتواصل في محيطها العربي والعالمي خصوصا في جانب ترسيخ قيم الوفاق والتصالح ونبذ الصراع والتشاحن، كما ان قيم الوسطية وقبول الآخر وتوفر الحريات الدينية في الكويت كلها عوامل تؤكد ان هذا البلد سيبقى عنوانا للدول المتحضرة، متمنين لها ولشعبها كل تقدم ورخاء وان يحفظ لها نعمة الامن والاستقرار ويديم عليها حكمة قياداتها ويوفق حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد في قيادة السفينة الى بحار النهضة والتقدم ويمتعه بالصحة والعمر المديد.