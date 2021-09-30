«الرعاية الاجتماعية»: الأمير دعم الشباب ورعى المسنين

وطن النهار

تقدم قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية بأسمى التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة مرور عام على تولي سموه مقاليد الحكم في وطننا الغالي الكويت ونحن اذ نهنئ أنفسنا بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا. وقال القطاع في تهنئته: كان سموكم حريصا على دعم فئة الشباب وتوجيهاتكم السامية في توفير فرص العمل والحياة الكريمة ورعايتكم السامية بالمسنين، هذا بالاضافة الى توطيد أواصر الوحدة الوطنية بين فئات المجتمع وتأكيد سموه على التعاون والتكاتف والعمل الجاد وتضافر الجهود والإخلاص من اجل رفعة الكويت وتقدمها، مستطرداً ولا ننسى في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا امير الانسانية وشيخ الدبلوماسية المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد، راجين من الله -عز وجل- ان يديم على بلدنا الحبيبة الكويت نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتكم الحكيمة لرفع راية الوطن عزيزاً أبياً بين الأوطان وتحقيق الرقي والتقدم والازدهار وان يديم الله على سموكم موفور الصحة والعافية.