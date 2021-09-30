الحسينيات أحيت ذكرى أربعين الإمام الحسين عليه السلام

وطن النهار

أحيت الحسينيات والمجالس في العالم الاسلامي يوم امس الاول ذكرى اربعينية الامام الحسين -عليه السلام- واهل بيته، وتأتي هذه المناسبة من كل عام هجري بمناسبة مرور أربعين يوما على مقتل الامام الحسين (ع) وأصحابه يوم عاشوراء، والذي يوافق 20 من شهر صفر 1443هجري.

وكانت الحسينيات في الكويت احيت هذا اليوم حيث اقيمت مجالس العزاء بهذه المناسبة بالاضافة الى احياء الشعائر المتعلقة بها وتوزيع البركة والزيارة.

وتتحدث الروايات أن أسارى أهل البيت وصلوا كربلاء لزيارة قبر الحسين (ع) أثناء رجوعها من الشام الى المدينة في يوم الـ 20 من شهر صفر من ذلك العام، وقد وصل أيضا في هذا اليوم جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي النبي -صلى الله عليه واله- الى كربلاء وزار قبر الامام الحسين، ويعمد الشيعة في هذا اليوم الى حضور مجالس، ومواكب العزاء التي تجوب الشوارع في كل مكان.

وكان الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنه- أول من زار قبر الامام الحسين(عليه السلام) بعد مرور أربعين يوما من شهادته. ويقول عطا مولى جابر: كنت مع جابر بن عبد الله الأنصاري يوم العشرين من صفر، فلما وصلنا الغاضرية اغتسل في شريعتها، ولبس قميصا كان معه طاهرا، ثم قال لي: أمعك من الطيب يا عطا؟ قلت: معي سعد، فجعل منه على رأسه وسائر جسده، ثم مشى حافيا حتى وقف عند رأس الحسين(عليه السلام)، وكبر ثلاثا، ثم خر مغشيا عليه، فلما أفاق سمعته يقول: السلام عليكم يا آل الله.

وصل موكب السبايا من الشام الى المدينة المنورة، وصلوا الى مفترق طريق، أحدهما يؤدي الى العراق، والآخر الى الحجاز، فقالوا للدليل: مر بنا على طريق كربلاء.

فوصلوا يوم العشرين من صفر أي يوم الأربعين الى كربلاء، فزاروا قبر الحسين (عليه السلام) وأهل بيته وأصحابه، وأقاموا مأتم العزاء، وبقوا على تلك الحال أياما.

وبينا جابر وعطا ومن معهما كانوا يزورون الحسين(عليه السلام) اذا بسوادٍ قد طلع عليهم من ناحية الشام، فقال جابر لعبده: انطلق الى هذا السواد وآتنا بخبره، فان كانوا من أصحاب عمر بن سعد فارجع الينا، لعلنا نلجأ الى ملجأ، وان كان زين العابدين(عليه السلام) فأنت حر لوجه الله تعالى.

مضى العبد، فما أسرع أن رجع وهو يقول: يا جابر، قم واستقبل حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، هذا زين العابدين قد جاء بعماته وأخواته.

فقام جابر يمشي حافي القدمين، مكشوف الرأس، الى أن دنا من الامام زين العابدين، فقال (عليه السلام) له: «أنت جابر»؟ قال: نعم يابن رسول الله، فقال الامام (عليه السلام): (يا جابر هاهنا والله قتلت رجالنا، وذبحت أطفالنا، وسبيت نساؤنا، وحرقت خيامنا).

