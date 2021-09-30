«القوى العاملة»: تدريب 77 طالباً ضمن 293 فرصة تدريبية

وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، انتهاء الموسم التدريبي الصيفي للطلبة للعام 2021 الذي يعمل على تعريف الطلبة وهم في مراحلهم الدراسية النهائية على طبيعة العمل في القطاع الخاص من خلال التدريب الميداني لدى شركات القطاع الخاص المختلفة، موضحة ان ذلك في سبيل كسر الحاجز النفسي وتأهيلهم وتشجيعهم للانخراط مستقبلا بعد تخرجهم في العمل لدى الجهات غير الحكومية بعد خوضهم تجربة العمل في القطاع الخاص واطلعوا بشكل فعلي على طبيعة العمل والمزايا التي يقدمها هذا القطاع للعمالة الوطنية سواء من حيث الراتب أو من خلال سرعة الترقي لمن يثبت وجوده وكفاءته في العمل.

أفادت الهيئة أن مشروع تدريب الطلبة في الصيف انطلق عام 2004 وتجاوز عدد المتدربين 12 ألف طالب وطالبة حتى الآن، مبينة أن الجهات المستهدفة من هذا المشروع هم الطلبة بالدرجة الأولى بالاضافة الى الجهات غير الحكومية مثل ( البنوك – الاستثمار – التجزئة – التأمين – الجمعيات التعاونية – الاتصالات ) وغيرها من القطاعات.

وذكرت أن قبل بدء المشروع تمت مخاطبة أكثر من (72) جهة غير حكومية لحصر الفرص التدريبية لديها للمشاركة في مشروع تدريب الطلبة للعام 2021، مع التأكيد على مراعاة الاشتراطات الصحية والمحافظة على سلامة الطلبة من خلال تطبيق متطلبات التباعد الاجتماعي ووسائل التعقيم المختلفة في أماكن تدريب الطلبة. وأوضحت أن تم توفير حوالي (293) فرصة تدريبية في أكثر من 19 جهة غير حكومية، الا أن عدد من تم تدريبهم فعليا بلغ (77) طالبا وطالبة بقطاعات متنوعة تضم 13 جهة غير حكومية، مبينة أن تدني الاعداد يرجع الى تخوف بعض أولياء الأمور على أبنائهم بسبب استمرار الجائحة، آملة في العام القادم أن تحقق زيادة في أعداد الطلبة المتدربين ليتناسب مع معدلات التدريب في السنوات ما قبل الجائحة.

