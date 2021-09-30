الشيخ: %14 من الأغذية المنتجة تُهدر عالمياً

وطن النهار

قال ممثل الامين العام للامم المتحدة المنسق المقيم للكويت د. طارق الشيخ، «إن الحد من فقد الأغذية وهدرها أمرا ضروريا في عالم يشهد ارتفاعا بطيئا في عدد الأشخاص المتضررين من الجوع منذ عام 2014، ويتم فقدان واهدار أطنان من الأغذية الصالحة للأكل كل يوم، مشيرا الى أنه على الصعيد العالمي، يفقد حوالي 14% من الأغذية المنتجة بين الحصاد والبيع بالتجزئة، بينما يهدر ما يقدر بنحو 17% من اجمالي انتاج الغذاء العالمي (11% في الأسر، و5% في خدمات التغذية، و2% في البيع بالتجزئة)». واضاف الشيخ «في تصريح صحافي بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتوعية بفقد الأغذية وهدرها أن هذا اليوم فرصة للدعوة الى العمل على حد سواء (السلطات الوطنية أو المحلية) والقطاع الخاص (الشركات والأفراد)، لتحديد أولويات الاجراءات والمضي قدما في ابتكارات لتقليل فقد الأغذية وهدرها نحو استعادة وبناء أنظمة غذائية أفضل وأكثر قدرة على الصمود. وتابع قائلاً: عبرت حكومة الكويت والقطاع الخاص والنشطاء والمنظمات غير الحكومية عن تحدياتهم واقترحوا حلولا بشأن فقد الطعام وهدره في سلسلة نقاش قمة أنظمة الأغذية للأمم المتحدة الأخيرة في الكويت - العديد من المشاركين لديهم مبادراتهم الخاصة في ادارة مخلفات الطعام لرفع مستوى قدراتهم. أسلوب الحياة والمعيشة. يزرع المزارعون المحليون في الكويت أغذيتهم العضوية والخضراوات على مدار العام وأنشأوا دراسات زراعية يتوقعون فيها حجم محاصيلهم على مدار العام. يندرج هذا الفعل في صميم الهدف 12 (الاستهلاك والانتاج المسؤولان) والمسؤولية عن الاستدامة للأجيال القادمة مستطرداً وتبحث الأمم المتحدة في طرق دمج التأثير الايجابي على الناس ليكون لديهم وعي كامل بأهمية الانتاج والاستهلاك وادارة المخلفات الغذائية. في الكويت، بدأ الاهتمام المتزايد بين العديد من الأفراد والشركات وحتى المنظمات الحكومية بمبادرات مثل اعادة تدوير مخلفات الطعام لاستخدامها كأسمدة وتصفية مياه الصرف الصحي وهذه الاجراءات الصغيرة لها تأثير كبير على الكلمات بأكملها، وقد كانت جهود الكويت واضحة. من خلال سلسلة الحوارات الوطنية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص ومجموعات الشباب الذين يستثمرون في تحسين امدادات السلسلة الغذائية ما يؤدي الى مشاركتهم في قمة الأمم المتحدة لنظم الأغذية 2021».

أوضح الشيخ أن فقد الأغذية وهدرها يقوض استدامة أنظمتنا الغذائية. عندما يفقد الطعام أو يهدر، فان جميع الموارد التي تم استخدامها لانتاج هذا الغذاء- بما في ذلك المياه والأرض والطاقة والعمالة ورأس المال - تذهب هباء. بالاضافة الى ذلك، يؤدي الى التخلص من الفاقد والمهدر من الطعام في مقالب القمامة الى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ما يساهم في تغير المناخ. يمكن أن يؤثر فقد الأغذية وهدرها سلبا على الأمن الغذائي وتوافر الغذاء ويسهم في زيادة كلفة الغذاء.

ومن جانبه قال سامي ديماسي - ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الاقليمي لغرب آسيا «نحن ملتزمون بدعم البلدان في توسيع نطاق المبادرات المتعلقة بنفايات الطعام، خاصة بعد أن أطلق مكتبنا تقرير حالة نفايات الطعام في غرب آسيا في 21 يوليو من هذا العام والذي سلط الضوء على نفايات الطعام في غرب آسيا. واليوم هو يوم مهم لرفع مستوى الوعي حول هذه المسألة الحاسمة وحلولها الممكنة على جميع المستويات، حيث يمكن للجميع أن يلعبوا دورا في معالجة نفايات الطعام في المنزل، في المدرسة وفي العمل، على نطاق واسع للمساعدة في تحقيق الهدف 12 بشكل جماعي». وبهذه المناسبة قالت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الجهة المخولة قانونا لتنفيذ الاطار القانوني بسلامة الاغذية في الكويت في بيان لـ (كونا) ان بناء نظم غذائية مستدامة تعتبر نقطة بداية رئيسة للتحول المستدام عالميا من خلال وضع حد للجوع وسوء التغذية ومن هنا جاء اهتمام الهيئة بمشروع تقليل هدر الغذاء بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة للمشاركة في اعداد البرامج لتقليل هدر الغذاء. ولفتت الهيئة إلى مشاركتها المجتمعية بحفظ النعمة وتقليل هدر الغذاء من خلال العمل مع المؤسسات والجمعيات الخيرية في الكويت والمشاركة في مشروع (نعمتي) وهو مشروع إغاثي يهدف إلى سد حاجة الأفراد والأسر المتعففة من المواد الغذائية الضرورية والأساسية. وأضافت أن الحد من هدر الغذاء يتطلب اتخاذ إجراءات من قبل تجار التجزئة والمطاعم لتقليل النفايات الغذائية وإعادة استخدامها كما يحتاج المستهلكون من ناحية أخرى إلى معرفة كيفية شراء الأطعمة وإعدادها إذ يضيع المهدر منها وهذا يتطلب سياسات ودعما متكاملا حتى يتم استخدام أكثر الأطعمة المتوفرة تغذية خاصة من النساء والأطفال.

وأشارت الى إعدادها برامج توعوية للحد من هدر الغذاء وإتاحة الأغذية الصحية وتغيير السلوكيات الغذائية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة مثل غرفة التجارة والصناعة والاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية حيث لا يمكن تجاهل دور مصنعي الأغذية في تحويل النظام الغذائي.

وأوضحت أن اجمالي كمية المواد الغذائية التي تم اتلافها خلال الجائحة في عام 2020 بلغ 967 طنا بنسبة 84 في المئة أقل مقارنة بكمية عام 2019 التي بلغت 6.050 طن ما يعكس التأثير الايجابي لجائحة (كوفيد-19) على قلة كميات المواد الغذائية التالفة.

وشددت على أهمية وضع سياسة وطنية عامة للغذاء والتغذية تهدف الى سلامة الغذاء وتعزيز تغذية المجتمع بغرس المفاهيم والعادات بين أفراد وفئات المجتمع التي تروج للوصول لأفضل صحة وسلامة للبدن والعقل والنفس والبيئة والحد من انتشار أمراض نقص العناصر الغذائية وحماية الصحة العامة.

