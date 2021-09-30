التفاؤل يسيطر على البورصة رغم اكتسائها باللون الأحمر

مال وأعمال

تراجعت القيمة السوقية للبورصة في ختام تعاملات الامس بما يقارب من 11 مليون دينار بعد أن اغلقت القيمة السوقية للسوق عند 40.087 مليار دينار، حيث هبط مؤشرها العام 0.03%، وانخفض الرئيس 0.18%، وسجل «رئيسي 50» تراجعاً بنحو 0.07%، بينما كان السوق الأول الرابح الوحيد بنسبة طفيف بلغت 0.02%.

واشار محللون إلى ان الهدوء يُخيم على السوق حيث يتحرك مؤشرها العام بشكل جانبي بعد تسجيله لمستوى تاريخي جديد عند 6887 نقطة، فيما لا تزال الأساسيات إيجابية وداعمة لاستمرار المحافظة على المكاسب الأخيرة.

واوضح محللون أن التفاؤل حيال الفترة القادمة مستمر وذلك مع معاودة النشاط الاقتصادي إلى الحالة الطبيعية بوتيرة أسرع في ظل الوصول إلى المناعة المجتمعية نتيجة تلقي شريحة كبيرة من المجتمع للقاح وتمكن الدولة من السيطرة على المتحورات الجديدة للفيروس.

وتوقع محللون ان تتجه الأنظار في الفترة القادمة باتجاه النتائج المالية للشركات والبنوك المدرجة عن الفصل الثالث من العام 2021؛ للتأكيد على التعافي من أزمة كورونا بعد التحسن الكبير الملاحظ في النتائج المالية للشركات والبنوك المدرجة بالنصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وذكر محللون ان أسعار النفط ارتفعت في الفترة الأخير على ضوء التداعيات التي لحقت بالإنتاج الأميركي بعد الإعصارين اللذين ضربا خليج المكسيك وإغلاق العديد من المنصات حيث قد يستغرق العودة إلى ما كان عليه الإنتاج الى وقت أطول، فيما سيكون للأسعار المرتفعة الآثار الإيجابية على ميزانية الكويت.

وتقلصت سيولة البورصة امس بنسبة 13.3% لتصل إلى 45.85 مليون دينار مقابل 52.88 مليون دينار بالأمس، كما تراجعت أحجام التداول بنحو 13.6% إلى 296.16 مليون سهم مقابل 342.67 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.

وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً اليوم «أمس» بصدارة السلع الاستهلاكية بنمو نسبته 0.44%، بينما تراجع 5 قطاعات أخرى يتصدرها المنافع بنحو 0.42%، في حين استقر قطاع التكنولوجيا وحيداً.

وجاء سهم «مراكز» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع كبير نسبته 46.24%، فيما تصدر سهم «أسمنت أبيض» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 8.91%.

وتصدر سهم «استهلاكية» نشاط التداولات ببورصة الكويت على جميع المستويات، لليوم الثاني على التوالي، بأحجام بلغت 30.26 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1694 صفقة حققت سيولة بقيمة 5.47 ملايين دينار.

