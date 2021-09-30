غرفة البحرين عززت التنمية المستدامة مع «المصارف» و«التأمين»

مال وأعمال

وقعت كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين مذكرتي تفاهم مع جمعية التأمين البحرينية وجمعية مصارف البحرين بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بينهم بما ينعكس بصورة إيجابية على السوق وإبراز دورهم في برامج التنمية المستدامة في مملكة البحرين بما يخدم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تبادل الخبرات والدراسات والأبحاث ذات العلاقة، وتنظيم وتنفيذ الفعاليات في مختلف المجالات المشتركة، وتبادل المعلومات والترويج الفعال. وقد جرى توقيع الاتفاقية بمقر الغرفة التجارية، حيث وقع الاتفاقية من جانب الغرفة رئيسها سمير عبدالله ناس ومن جانب جمعية التأمين البحرينية جواد محمد، وعدنان يوسف، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس أن توقيع هذه المذكرات تأتي في إطار حرص الجانبين على النهوض بقطاع التأمين والمصارف وتعزيز إسهامات القطاع في المسيرة التنموية الشاملة بمملكة البحرين، والاستفادة من الكفاءات والخبرات التي يمتلكها لمعالجة أية تحديات أو صعوبات قد تواجه قطاع التأمين والمصارف. كما أشاد رئيس الغرفة بالطاقات والكوادر البحرينية المتخصصة في مجال التأمين والمصارف، وأنه بموجب هذه الاتفاقيات فإن الجانبين سوف يُسهمان في تبادل الرؤى والتصورات والأفكار النيّرة التي من شأنها أن تساهم في تطوير قطاع التأمين والمصارف، وبما يدعم مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني.

بدوره، نوه رئيس جمعية مصارف البحرين، الصرفي المعروف عدنان أحمد يوسف، على أهمية ما تهدف إليه المذكرة من تعاون مع غرفة البحرين كونها أقدم الغرف التجارية في المنطقة وما تمتلكه من علاقات إقليمية ودولية من شأنها فتح آفاق أكبر وأرحب للتعاون في قطاع المصارف، والعمل على رفع مساهمة القطاع في تنمية اقتصاد المملكة، والحفاظ على البحرين كمركز مالي مهم في المنطقة، مؤكداً في الوقت ذاته على تنوع المنتجات المصرفية في السوق المحلي والإقليمي، فضلاً عما تتميز به قوانين البحرين من تطور في مجالات والتكنولوجيا المالية «الفينتك».

وأكد رئيس جمعية التأمين البحرينية جواد محمد أن المذكرة تأتي تعزيزاً لمبدأ الشراكة وتكامل الأدوار بين الجمعية والغرفة، وهو المبدأ الذي طالما سارت عليه قطاعات المملكة إعمالا لثوابت رؤية البحرين الاقتصادية، بما يتيح الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات، منوهاً أن قطاع التأمين في مملكة البحرين حقق تقدماً ملحوظاً من خلال تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لتذليل وتسهيل وتسريعه المعاملات، وهو ما يخدم نمو القطاعات التجارية والصناعية في المملكة.

